В день выборов возможна эскалация боевых действий на Донбассе – ООС
На фронте началось новое перемирие, пока враг молчит, но военные ожидают активизации боевиков
Украинские военные ожидают военных провокаций в день президентских выборов в Украине (31 марта). Об этом сообщил представитель пресс-центра Объединенных сил подполковник Алексей Трегуб.
По его словам, обострение на фронте может случиться не только в день выборов, но и на любой праздник. Однако сейчас, отметил пресс-офицер, сейчас боевики придерживаются "весеннего перемирия".
"Провокации, конечно, могут быть и в праздники, и когда политические события в стране происходят, любая провокация со стороны агрессора возможна. Сейчас более-менее спокойная ситуация, будет непосредственно перед и в день проведения выборов, не можем прогнозировать, но Объединенные силы готовы к любому варианту развития событий", – сказал Трегуб.
Напомним, на прошлой неделе в режиме видеоконференции на переговорах Трехсторонней контактной группы была достигнута договоренность о перемирии на Донбассе с полуночи 8 марта. Как рассказал представитель Украины в ТКГ Евгений Марчук, украинская сторона сделала компромиссный вариант относительно объявления режима тишины, но российская сторона не соглашалась на компромисс.
Отметим, что 9 марта, утром, оккупанты сорвали перемирие на Донбассе, обстреляв позиции ВСУ возле Попасной. В штабе ООС отметили, что стрельба велась из временно оккупированного населенного пункта Калиново-Борщеватое.
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