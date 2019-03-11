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В день выборов возможна эскалация боевых действий на Донбассе – ООС

Сегодня, 11:36

На фронте началось новое перемирие, пока враг молчит, но военные ожидают активизации боевиков

Фото: Минобороны Украины
В день выборов возможна эскалация боевых действий на Донбассе – ООС //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/508/e73/5c8508e732e30.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/508/e73/5c8508e732e30.jpg Донбасс На фронте началось новое перемирие, пока враг молчит, но военные ожидают активизации боевиков

Украинские военные ожидают военных провокаций в день президентских выборов в Украине (31 марта). Об этом сообщил представитель пресс-центра Объединенных сил подполковник Алексей Трегуб.

По его словам, обострение на фронте может случиться не только в день выборов, но и на любой праздник. Однако сейчас, отметил пресс-офицер, сейчас боевики придерживаются "весеннего перемирия".

"Провокации, конечно, могут быть и в праздники, и когда политические события в стране происходят, любая провокация со стороны агрессора возможна. Сейчас более-менее спокойная ситуация, будет непосредственно перед и в день проведения выборов, не можем прогнозировать, но Объединенные силы готовы к любому варианту развития событий", – сказал Трегуб.

Напомним, на прошлой неделе в режиме видеоконференции на переговорах Трехсторонней контактной группы была достигнута договоренность о перемирии на Донбассе с полуночи 8 марта. Как рассказал представитель Украины в ТКГ Евгений Марчук, украинская сторона сделала компромиссный вариант относительно объявления режима тишины, но российская сторона не соглашалась на компромисс.

Отметим, что 9 марта, утром, оккупанты сорвали перемирие на Донбассе, обстреляв позиции ВСУ возле Попасной. В штабе ООС отметили, что стрельба велась из временно оккупированного населенного пункта Калиново-Борщеватое.

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Тег выборы, Донбасс, эскалация, ООС

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Источник:

УНИАН

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