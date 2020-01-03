В детском доме семейного типа в Константиновке деток реабилитируют добром и любовью

Больше добра и положительных эмоций! Только так можно лишить детей болезней и психологических травм. Этот способ реабилитации ни разу не подводил Ольгу Мильченко из Константиновки. Она воспитывает приемных мальчиков и девочек уже 14 лет. О том, как подарить им счастливое детство, смотрите далее.

Пони по кличке Миша за несколько месяцев стал любимцем всей семьи. Момент знакомства с лошадкой шестилетний Петр никогда не забудет:

"Она такая подошла, облизала меня и всё!".

Но о многом этот мальчик мечтает не вспоминать. До встречи с мамой воспитательницей его жизнь была ужасной

Ольга Мильченко, мама воспитательница детского дома семейного типа:

"Это случилось еще там, в той семье, ребенок упал на раскаленную электропечку и вот в результате...".

Ольга уже два года борется за здоровье ребенка. Вскоре очередной операции на травмированной руке.

"Для него сейчас важная цель – это то, что ручка будет работать то, что ручка будет красивая. Вот он ее стесняется от того, что она некрасивая", – делится Ольга.

У других детей также сложные диагнозы. Богдану 12 лет, и он отстает в развитии от сверстников.

"Диагноз очень тяжелый. Ребенок не умеет писать, он не умеет читать", – говорит мама-воспитательница.

Ольга работает с ним каждый день, часами напролет. Такое внимание и забота – имеют результат:

"Первое время он рисовал только темными карандашами: черный, темно-фиолетовый, коричневый. Уже у нас преобладают веселые тона".

Богдан переехал сюда из детского дома. У него есть родные мама, сестры и братья, но им он оказался ненужным:

"Я всегда мечтал, чтоб у меня была мама и теперь моя мечта сбылась".

Каждая положительная эмоция для детей очень важна. Поэтому мама чаще их хвалит и устраивают праздники.

"Ребенок начинает верить в добро это прежде всего, что все же это в жизни главное", – уверена Ольга.

А новогодние подарки помогают лучше любых лекарств. Особенно радуются сладостям.

"Спасибо за вкусняшки и за подарки, за бадминтон. Подарки делают нас счастливыми", – говорит Виолетта, воспитанница детского дома семейного типа.

Акции "Ринат Ахметов – детям" уже 19 лет. Только за последние пять лет поздравления и внимание получили 700 тысяч мальчиков и девочек. Этой зимой в акции примут участие еще 90 тысяч детей.

"Фонд Рината Ахметова каждый год дарит детям подарки. Спасибо большое, потому что для таких деток физическое развитие приоритетно, тем более у нас дети, которые требуют к себе особого внимания", – искренне говорит мама-воспитательница.

Петр верит, что операция на руке пройдет успешно и он сможет вместе со всеми старшими бросать мяч.

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