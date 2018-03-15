В Днепре умер 20-летний доброволец, раненный снайпером на Донбассе

Сегодня, 09:25

Врачи трое суток боролись за жизнь бойца с позывным "Упрямый"

фото GETTY
фото GETTY

В областной клинической больнице имени Мечникова в Днепре умер 20-летний доброволец Марк Гудзовский с позывным "Упрямый", раненный снайпером под Водяным.

Об этом сообщили в Facebook "Национального корпуса".

"Сегодня в больнице от смертельного ранения умер 20-летний боец полка "Азов" Марк "Упрямый" Гудзовский из Днепра", – говорится в сообщении.

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Как стало известно, боец получил ранение, выполняя боевую задачу вблизи поселка Водяного, под Мариуполем. За его жизнь врачи боролись почти трое суток.

Как сообщалось ранее, в Минске объявили о полном и бессрочном перемирии на Донбассе с 5 марта. Трехсторонняя контактная группа подчеркнула важность принятия и соблюдения приказов о прекращении огня, эффективном применении дисциплинарных мер в случаях нарушения перемирия и избежании наступательных действий и разведывательных операций.

Несмотря на это, боевики продолжают провоцировать украинских военных, обстреливая их позиции, и за время "перемирия" были убиты трое бойцов ВСУ.

Между тем, по данным за 14 марта, день в зоне АТО прошел без обстрелов украинских позиций.
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"Сегодня"

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