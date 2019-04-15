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В Днепре умер 20-летний медик-доброволец, раненый на Донбассе

Сегодня, 12:09

Парень не смог выжить после ранения, полученного в ходе снайперского обстрела

В госпитале Днепра умер военный медик, который был ранен вражеским снайпером в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Как сообщила в своем Facebook командир подразделения "Госпитальеры" Яна Зинкевич, доброволец с позывным Смурфик жил в Мариуполе, ему было всего 20 лет.

"К сожалению, наш храбрый Смурфик только что умер. Он отчаянно боролся за жизнь последние дни. За него переживали и молились тысячи людей. Спасибо всем за ваше неравнодушие и поддержку Смурфика", — написала Зинкевич.

Также она добавила, что доброволец, которого звали Николай Волков, получил тяжелое ранение в голову 12 апреля: у него были повреждены мозг и кости, три дня он находился в коме.

"Николай Волков, друг Смурфик — молодой 20-летний юноша из города Мариуполь, который с юных лет был неравнодушен к нашей Украине и ее судьбе. В июне 2018 он прошел наш учебный центр, и с 1 июля поехал на свою первую ротацию в составе нашего батальона. С осени 2018 года он был закреплен за восьмым батальоном "Аратта" Украинской добровольческой армии, и ежедневно нес тяжкую ношу добровольца-парамедика", — добавила Зинкевич.

По ее словам, погибший "не имел медицинского образования, но по зову души стал парамедиком и спасал жизни".

"Каждый из нас его любил, каждый пытался уберечь. Но для вражеских снайперов нет правил, медики и парамедики для них – желанные цели", – отметила Зинкевич.

Она выразила уверенность в том, что каждый украинский боец на Донбассе сделает все, чтобы отомстить за гибель юного добровольца.

Напомним, что недавно офицер Вооруженных сил Анатолий Штефан "Штирлиц" опубликовал видео удара ВСУ по боевикам в районе Авдеевской промзоны. Украинские воины тремя ракетами из противотанкового ракетного комплекса уничтожили позицию боевиков.

А тем временем, как сообщал сегодня штаб Объединенных сил, 9 апреля пророссийские боевики 13 раз обстреляли позиции ВСУ, при этом семь раз применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение с расходом 31 минометная мина калибра 120 и 82 мм. Также враг обстреливал наших защитников с вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. На такие действия боевики попали под ответный огонь ВСУ и понесли потери.

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Тег Донбасс, Днепр, снайпер, госпиталь, медик, доброволец, парамедики, ООС, уда

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