В "ДНР" может начаться неконтролируемая торговля органами живых людей – источник в СБУ

Сегодня, 10:00

Оккупанты готовят "закон о трансплантации органов и других анатомических материалов человеку"

Фото: AFP
Фото: AFP

Так называемый "комитет по охране здоровья, охраны материнства и детства народного совета ДНР" разрабатывает два проекта "законов" "О здравоохранении" и "О трансплантации органов и других анатомических материалов человеку". Об этом сообщил информированный источник в Службе безопасности Украины.

"Учитывая активную практику заимствования "республиканской властью" нормативных документов в Российской Федерации (в качестве примера – полное копирование законов о "терроризме" и "экстремизме"), не исключено, что указанными законодательными актами "власть ДНР" попытается узаконить "презумпцию донорства живого человека" (указанная норма действует в РФ), что фактически создаст предпосылку для неконтролируемой торговли человеческими органами "биологически живых лиц" как в РФ, так и в другие государства", – заявил источник.

Ранее сообщалось, что боевики т.н. "ДНР" активизировали фильтрационные мероприятия на Донбассе. По данным экспертов, данные мероприятия касаются лиц, проживающих на контролируемой т.н. "ДНР" территории и имеющих постоянные контакты или родственные связи на подконтрольной Украине территории.

Напомним также, что в Минске накануне объявили о полном и бессрочном перемирии на Донбассе с 5 марта. Трехсторонняя контактная группа подчеркнула важность принятия и соблюдения приказов о прекращении огня, эффективном применении дисциплинарных мер в случаях нарушения перемирия и избежании наступательных действий и разведывательных операций.
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"Сегодня"

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