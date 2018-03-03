В "ДНР" может начаться неконтролируемая торговля органами живых людей – источник в СБУ

Так называемый "комитет по охране здоровья, охраны материнства и детства народного совета ДНР" разрабатывает два проекта "законов" "О здравоохранении" и "О трансплантации органов и других анатомических материалов человеку". Об этом сообщил информированный источник в Службе безопасности Украины.

"Учитывая активную практику заимствования "республиканской властью" нормативных документов в Российской Федерации (в качестве примера – полное копирование законов о "терроризме" и "экстремизме"), не исключено, что указанными законодательными актами "власть ДНР" попытается узаконить "презумпцию донорства живого человека" (указанная норма действует в РФ), что фактически создаст предпосылку для неконтролируемой торговли человеческими органами "биологически живых лиц" как в РФ, так и в другие государства", – заявил источник.

Ранее сообщалось, что боевики т.н. "ДНР" активизировали фильтрационные мероприятия на Донбассе. По данным экспертов, данные мероприятия касаются лиц, проживающих на контролируемой т.н. "ДНР" территории и имеющих постоянные контакты или родственные связи на подконтрольной Украине территории.

Напомним также, что в Минске накануне объявили о полном и бессрочном перемирии на Донбассе с 5 марта. Трехсторонняя контактная группа подчеркнула важность принятия и соблюдения приказов о прекращении огня, эффективном применении дисциплинарных мер в случаях нарушения перемирия и избежании наступательных действий и разведывательных операций.