В "ДНР" обнаружено подразделение "мертвых душ": Россия устроила "разбор полетов"

Сегодня, 13:44

Российское командование начало разгонять некоторые бандформирования боевиков

Боевики на Донбассе. Фото: архив
Боевики на Донбассе. Фото: архив

В рядах боевиков на Донбассе все меньше желающих умереть за Россию, а главари скрывают перед российскими кураторами реальные потери и недоукомплектованность личного состава. В итоге российское командование даже расформировало одно из "элитных" подразделений т.н. "ДНР". Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

Российское командование решило устроить проверку "1-го и 2-го АК" боевиков, и обнаружилось, что некоторые командиры подразделений скрывают потери личного состава с целью избежания наказания за увеличения случаев дезертирства их подчиненных с оружием. В то же время отмечается, что сбежавших "воинов" давно нет, а зарплата им выплачивалась последние несколько месяцев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Также комиссии из РФ установили замалчивание отсутствия из состава российско-оккупационных войск, в т.ч. в составе целых подразделений, которые якобы выполняли боевые задачи на труднодоступных передовых позициях и поэтому с ними якобы не было связи.

"Во время проверке в "1 АК" оккупантов было обнаружено подразделение т.н. "мертвых душ", в котором в наличии только военнослужащие, которые более трех месяцев находятся на лечении. В связи с этим решением российского оккупационного командования указанное подразделение расформировано. В то же время в авральном порядке расформированы "элитные" подразделения охраны и специального назначения, которые непосредственно подчинялись бывшим главарям т.н. "ДНР". Личный состав расформированных подразделений передан в подчинение "1 АК" российско-оккупационных войск", – сообщает разведка.

В мае координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук рассказывал о серьезных проблемах в "армии ДНР". По его словам, боевики имеют существенный недокомплект личного состава в "1-м армейском корпусе" т. н. "ДНР", а также имеют огромные проблемы с дисциплиной.

Также недавно мы писали, как военные РФ на Донбассе скрывают свои преступления. Как сообщала разведка, российские командиры на оккупированных территориях Донбасса получили новые полномочия и теперь запрещают местными "правоохранителям" "расследовать" преступления российских военных.
Россия, Донбасс, разведка, боевики

Вы сейчас просматриваете новость "В "ДНР" обнаружено подразделение "мертвых душ": Россия устроила "разбор полетов"". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Фото: Facebook Генерального штаба ВСУ

Боевики обострили ситуацию под Мариуполем, нарвались на ответку и понесли ощутимые потери

Сегодня, 07:16

Противник обстрелял Водяное и Лебединский из минометов

Донбасс

Фото: AFP

Жизнь в ОРДЛО: размеры зарплат пугают соискателей, люди меняют вещи на еду

Сегодня, 06:40

На Донбассе растет безработица, а зарплат не хватает на жизнь
Загрузка...

Донбасс

"ЛНР" хочет передать Украине 44 заключенных – СМИ

Вчера, 21:44

По 44 заключенным якобы принято решение о готовности передать их на территорию, подконтрольную Украине

Донбасс

Фото: https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko

Геращенко рассказала, как украинская система блокирует телепропаганду РФ на Донбассе

Вчера, 17:10

Системы подавления вражеского вещания "Серпанок" покрывает 180 населенных пунктов вблизи линии соприкосновения
Загрузка...