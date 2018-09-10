В "ДНР" обнаружено подразделение "мертвых душ": Россия устроила "разбор полетов"

В рядах боевиков на Донбассе все меньше желающих умереть за Россию, а главари скрывают перед российскими кураторами реальные потери и недоукомплектованность личного состава. В итоге российское командование даже расформировало одно из "элитных" подразделений т.н. "ДНР". Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

Российское командование решило устроить проверку "1-го и 2-го АК" боевиков, и обнаружилось, что некоторые командиры подразделений скрывают потери личного состава с целью избежания наказания за увеличения случаев дезертирства их подчиненных с оружием. В то же время отмечается, что сбежавших "воинов" давно нет, а зарплата им выплачивалась последние несколько месяцев.

Также комиссии из РФ установили замалчивание отсутствия из состава российско-оккупационных войск, в т.ч. в составе целых подразделений, которые якобы выполняли боевые задачи на труднодоступных передовых позициях и поэтому с ними якобы не было связи.

"Во время проверке в "1 АК" оккупантов было обнаружено подразделение т.н. "мертвых душ", в котором в наличии только военнослужащие, которые более трех месяцев находятся на лечении. В связи с этим решением российского оккупационного командования указанное подразделение расформировано. В то же время в авральном порядке расформированы "элитные" подразделения охраны и специального назначения, которые непосредственно подчинялись бывшим главарям т.н. "ДНР". Личный состав расформированных подразделений передан в подчинение "1 АК" российско-оккупационных войск", – сообщает разведка.

В мае координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук рассказывал о серьезных проблемах в "армии ДНР". По его словам, боевики имеют существенный недокомплект личного состава в "1-м армейском корпусе" т. н. "ДНР", а также имеют огромные проблемы с дисциплиной.

Также недавно мы писали, как военные РФ на Донбассе скрывают свои преступления. Как сообщала разведка, российские командиры на оккупированных территориях Донбасса получили новые полномочия и теперь запрещают местными "правоохранителям" "расследовать" преступления российских военных.