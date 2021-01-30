Українська
$ 28,19
34,1
  1. Новости в регионах
  2. Новости Донбасса

В "ДНР" с понедельника начинают вакцинацию от COVID-19 российской "Спутник V" – СМИ

30 января, 20:44

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Вакцина 30 января прибыла из России на оккупированную территорию

На оккупированную часть Донбасса, в так называемую "Донецкую народную республику" доставили вакцину от COVID-19 российского производства "Спутник V".

Реклама

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в "таможне ДНР".

По информации агентства, вакцинацию в "ДНР" намерены начать с 1 февраля.

"Вакцина вот в эти минуты заехала в республику. Вакцинация начнется с определенных ранее категорий в понедельник-вторник", – рассказал собеседник издания.

В тренде
Взрыв в жилом доме в Каменском: местные сомневаются в утечке газа

Отмечается, что главари "ДНР" обещают вакцинировать в первую очередь сотрудников образовательных и медицинских учреждений.

Реклама

Оккупационные "власти" так называемой "Луганской народной республики" также ранее заявляли, что ожидают в январе вакцину от COVID-19 из России "Спутник V".

Напомним, по словам министра Кабинета министров Олега Немчинова, жители временно неподконтрольных территорий Луганской и Донецкой областей смогут вакцинироваться против коронавируса на контрольных пунктах въезда-выезда.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия Донбасс вакцина коронавирус ОРДЛО
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Циклон продолжает бушевать в Украине: где в пятницу будет снежить
Циклон продолжает бушевать в Украине: где в пятницу будет снежитьУкраина
Сильные снегопады обрушатся на юг Украины: синоптики предупредили украинцев
Сильные снегопады обрушатся на юг Украины: синоптики предупредили украинцевУкраина
Снова накроют снегопады и дожди: в Украину идет еще один циклон
Снова накроют снегопады и дожди: в Украину идет еще один циклонУкраина
У Путина ответили на призыв
У Путина ответили на призыв "забрать Донбасс домой"Россия
Россия назначила нового командира войска
Россия назначила нового командира войска "ДНР"Донбасс
Скандал в ВСУ: солдат устроил видеочат с представителями
Скандал в ВСУ: солдат устроил видеочат с представителями "ДНР"Украина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять