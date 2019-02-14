В "ДНР" собрались провести "перепись" населения: Тымчук назвал причину

Результаты "переписи" оккупанты собираются огласить в конце года и они преследуют ряд целей

Фото: Сегодня

В "ДНР" собрались провести "перепись" населения: Тымчук назвал причину //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/51c/11d/5c651c11d4051.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/51c/11d/5c651c11d4051.jpg 2019-02-14T09:43:00+02:00 Донбасс Результаты «переписи» оккупанты собираются огласить в конце года и они преследуют ряд целей

Население "Л/ДНР" не только заставляют получать "паспорта республик", но теперь оккупанты хотят провести "перепись" населения оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Этим Москва хочет убедить людей в безальтернативности курса на интеграцию с РФ. Но есть и ряд других причин данного мероприятия.

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook .

По его словам, "перепись" в т.н. "ДНР" планируют провести в течение года, а подготовка к этому должна начаться уже в этом месяце. Одной из задач стоит "обеспечение условий для формирования у населения уверенности в безальтернативности курса "республики" на интеграцию с РФ".

"При этом в "переписные листы" включены вопросы, которые по своему содержанию являются провокационными, а полученные данные будут служить базой для дальнейших внешнеполитических манипуляций Кремля и роспропаганды против Украины. Так, в перечень войдут вопросы типа "Как конфликт на Донбассе повлиял на вашу жизнь?"; "Кто виноват в конфликте?". Объявление результатов "переписи" запланировано на декабрь 2019 года, хотя, по данным группы ИС, получить и обработать результаты планируется не позже августа", – написал Тымчук.

Нардеп отметил, что Россия будет добиваться этой переписью следующих целей:

оправдать свою политику в отношении востока Украины (получив "документальные свидетельства" преобладания пророссийских настроений среди населения "Л/ДНР");

определить подконтрольный "электоральный ресурс" на оккупированных территориях, который можно использовать для влияния на результаты парламентских выборов в Украине осенью этого года;

усилить контроль за финансово-экономической деятельностью руководства "ДНР" (для реальной оценки эффективности использования российской финансовой "помощи");

получить возможность корректировать свою миграционную политику (организация и контроль миграционных потоков с временно оккупированной территории Украины в РФ).

По его словам, проведение подобной "переписи" планируется и в т.н. "ЛНР".

Ранее Тымчук рассказывал, как Россия обнадежила боевиков о признании "Л/ДНР". Московские кураторы пообещали жителям оккупированных территорий российские паспорта. Местных "правоохранителей" проинформировали, что жители "Л/ДНР", у которых уже есть "паспорт республик", смогут получить российское гражданство после подписания соответствующего указа президента РФ Владимира Путина.

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