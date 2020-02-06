В "ДНР" тихо пропал "премьер"

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"Премьер-министр" псевдореспублики "ДНР", где ранее впервые провели перепись населения, Александр Ананченко исчез.

Об этом сообщил украинский блогер Денис Казанский в Twitter.

"Был в "ДНР" "премьер-министр" Ананченко. А теперь тихо исчез. Просто без всяких объяснений. Пишут, что "и.о. премьера" теперь Пашков", – написал он.

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Отметим, что гражданин РФ Владимир Пашков являлся заместителем Ананченко.

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Напомним, сразу после сообщений об отставке куратора Кремля по Донбассу Владислава Суркова главарь так называемой "ДНР" Денис Пушилин уехал с оккупированных территорий, а "Википедия" успела "назначить" ему преемника. В самой "Википедии" (русский вариант) указывалось, что преемник главы "ДНР" Иван Приходько. А преемник и.о. главы "Совета министров ДНР" Александр Ананченко.

Напомним, 25 января стало известно о неожиданном уходе помощника президента РФ Владислава Суркова с госслужбы, тем самым он больше не будет курировать "Л/ДНР". Ожидается, что в вопросах Украины его заменит заместитель главы Администрации президента РФ. Читайте подробнее, что известно о новом кураторе так называемых "Л/ДНР".

Отметим, что Сурков ушел якобы из-за изменения политики Кремля по отношению к Украине. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал понять, что Москва ничего не меняла.

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