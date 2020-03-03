В Донецк заехали российские военные и устроили "террор" местным жителям

Оккупационные «администрации» никак не реагируют не беспредел россиян

На Донбассе боевики и военные РФ терроризируют мирных жителей – самовольно "отжимают" помещения для размещения личного состава, занимают опустевшие дома и портят имущество. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Жители временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях продолжают страдать от произвола командования российско-оккупационных войск. В частности, в Донецке с аргументацией "для нужд мобилизации" у граждан принудительно изымают объекты недвижимого имущества для размещения "подразделений силовых структур".

Значительный материальный ущерб местному населению наносят и российские наемники, которые в феврале прибыли для ротации подразделений соединений и частей "1 АК".

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"Они самовольно заняли временно незаселенные дома местных жителей, портят их личное имущество, в т.ч. имеют место отдельные случаи обстрелов личного автотранспорта. Российские оккупационные администрации при этом не принимают никаких мер для прекращения указанных преступных действий", – сообщает разведка.

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Как сообщали новости "Сегодня", 2 марта боевики ударили из минометов по мирным жителям в Красногоровке, применив минометы 120-го калибра. В результате обстрела пострадала пожилая женщина.

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