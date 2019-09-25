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В Донецке горит склад с боеприпасами, слышны взрывы: первые фото и видео

25 сентября, 09:49

Жители города в шоке – с самого утра город содрогается от мощных взрывов

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В одном из районов оккупированного Донецка горит склад с боеприпасами, которые начали разрывать около 7 часов утра. Об этом пишут пользователь в Twitter.

"Донецк, 06:56, что-то горит в Куйбышевском районе. 07:09. Громко как-то на Админпоселке, уже минут 20. Версии: судя по звукам, исходящие с ж/д, которые сильно слышно, что-то взрывается, склад подорвали", – пишет один из пользователей.

Другие пользователи сети также пишут о взрывах, но не понимают, что происходит: "Грохот жуткий, что там происходит, кто куда стреляет?", "Говорят, это склад с БК (боекомплектом) взрывает в районе Грабарей, никакого обстрела нет".

Также отмечают, что взрыв был в этом месте, указанном на фото.

Отметим, что подобные происшествия на оккупированных территориях случаются не в первый раз. Как сообщали новости "Сегодня", Напомним, в оккупированном городе Первомайск Луганской области в ночь с 6 на 7 апреля прогремел мощный взрыв – предположительно у боевиков рванул боекомплект. Как рассказал волонтер Юрий Мысягин, рвануло около полуночи, а в ночном небе было видно сильное зарево от взрыва.

А недавно, 19 сентября, в оккупированном Луганске снова прогремел мощный взрыв. Инцидент произошел вблизи автомобильного моста.

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взрыв Донецк Донбасс боеприпасы склады

Источник: Сегодня

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