В Донецке хоронят Захарченко: согнали школьников и бюджетников

Лидер боевиков был убит в результате взрыва в ресторане в Донецке

В центре оккупированного Донецка начались похороны главаря так называемой "ДНР" Александра Захарченко, который погиб в результате взрыва в одном из ресторанов города. Об этом сообщат ресурс боевиков "ДАН".

Похороны боевика проходят в здании Донецкого государственного академического театра оперы и балета имени Соловьяненко. На мероприятие согнали работников предприятий разных отраслей, пенсионеров, студентов и школьников.

В связи с траурными мероприятиями в центре города перекрыли движение автотранспорта и дежурят сотрудники скорой помощи.

Напомним, 31 августа главарь так называемой "Донецкой народной республики" Александр Захарченко погиб в результате взрыва в оккупированном Донецке.

Мы уже писали о том, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил уверенность в том, что гибель главаря донецких террористов Захарченко может вызвать новые террористические провокации со стороны России. Он убежден, что в Донецке действуют реальные преступники, которых поддерживают российские спецслужбы и военные.

Кроме того, глава СБУ Василий Грицак заявил, что украинская сторона не причастна к гибели Захарченко, а главной причиной его устранения могут быть разборки на коммерческой основе.