В Донецке из-за смерти Захарченко отменили 1 сентября

Сейчас в Донецке проводится спецоперация боевиков, которые не выпускают за пределы города легковые авто и автобусы

В Донецке и в остальных оккупированных населенных пунктах Донбасса начало учебного года перенесли на 4 сентября.

Как сообщили оккупационные власти, 1, 2 и 3 сентября объявлены траурными днями из-за ликвидации "главы ДНР" Александра Захарченко.

"В связи с объявленным в Республике трауром занятия школах ДНР начнутся 4 сентября", – заявляют подконтрольные боевиками "официальные сайты ДНР".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ В Донецке объявлен план "Перехват"

Сейчас в Донецке проводится спецоперация боевиков, которые не выпускают за пределы города легковые авто и автобусы. У прохожих и автомобилистов проверяются документы. Выезды из города закрыты на неопределенный срок.

Напомним, сегодня, 31 августа, главарь так называемой "Донецкой народной республики" Александр Захарченко погиб в результате взрыва в Донецке. Взрыв произошел сегодня в ресторане "Сепар". Как известно на данный момент, на место инцидента прибыли машины экстренных служб, правоохранители и врачи скорой помощи.

Как рассказали в СБУ, гибель Захарченко может быть связана с криминальным переделом собственности в т.н. "ДНР". При этом в украинской спецслужбе не исключили и версию о том, что Захарченко стал "слишком неудобным" для Кремля, и его убрали по указке из Москвы.