В Донецке координатор ОБСЕ встретился с пленными украинскими воинами

Сегодня, 13:54

Координатор ОБСЕ впервые поговорил с пленниками без посторонних


В Донецке координатор по гуманитарным вопросам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Тони Фриш проведал шестерых украинских пленников, которых удерживают боевики так называемой "ДНР".

При этом условия содержания узников в следственном изоляторе он назвал нормальными. В то же время Фриш снова подтвердил требование обеспечить свободный доступ к пленным представителей Международного комитета Красного Креста.

"Мы откровенно поговорили со всеми шестью задержанными. Хочу подчеркнуть, и это очень важно, что я впервые имел возможность провести такие разговоры конфиденциально. То есть на наших встречах, кроме пленников, больше никто не присутствовал", – заявил он.

Стоит отметить, что, по информации Службы безопасности Украины, на Донбассе незаконно удерживают 113 украинцев.

Напомним, ранее Мониторинговая миссия ООН по правам человека опубликовала доклад и признала, что пленных украинских воинов содержали в унизительных условиях и зачастую пытали.

В свою очередь, вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко рассказала, что после исследования врачами пленников, освобожденных  с Донбасса, были подтверждены факты пыток, а также сексуального насилия.
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Источник:

"Сегодня"

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