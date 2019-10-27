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В Донецке прогремел мощный взрыв: оккупанты заявили о "диверсантах"

27 октября, 14:35

Взрывом была уничтожена вышка связи мобильного оператора

Иллюстрация

Иллюстрация / Фото: Getty Images

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В Пролетарском районе Донецка прогремел мощный взрыв: была уничтожена вышка мобильной связи местного оператора мобильной связи.

Как сообщили в так называемом "министерстве" связи, подконтрольном оккупантам пророссийской "ДНР", подрыв совершили диверсанты.

"В результате диверсии с подрывом базовой станции у абонентов "Феникс" в Пролетарском районе Донецка возможна деградация сервисов мобильной связи", – говорится в сообщении.

При этом заявления со стороны силовых структур оккупантов относительно взрыва пока сделано не было. По неофициальным данным, подрыв был совершен утром в 9:48 на улице Зверькова, обошлось без пострадавших.

Стоит напомнить, что компания "Феникс" была создана в "ДНР" в апреле 2015 года для "обеспечения органов государственной власти, населения, предприятий и организаций услугами связи" на базе техники, которую оккупанты отобрали после захвата оккупантами у украинских мобильных операторов.

Отметим, что подобные происшествия на оккупированных территориях случаются не впервые. Как сообщали новости "Сегодня", в оккупированном городе Первомайск Луганской области прогремел мощный взрыв – предположительно у боевиков детонировал боекомплект. Как рассказал волонтер Юрий Мысягин, рвануло около полуночи, а в ночном небе было видно сильное зарево от взрыва.

А 19 сентября, в оккупированном Луганске снова прогремел мощный взрыв. Инцидент произошел вблизи автомобильного моста.

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Источник: ТАСС

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