В Донецке пьяный "офицер" убил четверых человек и застрелился: что произошло в "ДНР"

На Донбассе пособники оккупантов гибнут и без участия украинской армии. Бывший сотрудник т.н. "министерства государственной безопасности ДНР" в состоянии алкогольного опьянения в Донецке убил четверых человек, после чего застрелился сам. Об этом сообщил проукраинский блогер NecroMancer в Twitter.
"Погиб мой друг Гарик. Дома осталась вдовой жена с двумя детьми. (Погиб) гражданский, бывший "офицер МВД". Погибли еще три человека. Пятый, кто это "натворил", когда прошла "белка" застрелился. Чулковка, в р-не 22:00 это слышала. Царствие небесное. Имена, чины не пишу специально", – говорится в сообщении пользователя Twitter Donbass Cat.
"В Донецке дикие разборки были. В итоге 5 200-х (убитых). В Рай не примут. Интересно как быстро детали в сеть протекут", – говорится в сообщении паблика в Telegram "Ясиноватая Донбасс на линии огня".
В комментариях пользователи отмечают, что пятый человек, который устроил стрельбу, был сотрудник "МГБ ДНР".
Также сообщают, что одним из погибших оказался таксист, который приехал на вызов.
"Да какие там "дикие разборки", обычная бытовуха по-пьяни. Произошло это, вроде бы, где-то на пересечении улиц Баркова/Кавалерийская", – пишет NecroMancer.
Недавно новости "Сегодня" сообщали о боевике, который убивал украинцев, а теперь просит милостыню в Москве. Он рассказал, что поехал на Донбасс в 2014 году, был в районе Марьинки Донецкой области.
Также стало известно, что в "ДНР" пропал "премьер". В соцсетях пишут, что исчез он тихо и неожиданно, никто не знает, что с ним.
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