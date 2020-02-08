В Донецке пьяный "офицер" убил четверых человек и застрелился: что произошло в "ДНР"

/ Фото: AFP

На Донбассе пособники оккупантов гибнут и без участия украинской армии. Бывший сотрудник т.н. "министерства государственной безопасности ДНР" в состоянии алкогольного опьянения в Донецке убил четверых человек, после чего застрелился сам. Об этом сообщил проукраинский блогер NecroMancer в Twitter.

"Погиб мой друг Гарик. Дома осталась вдовой жена с двумя детьми. (Погиб) гражданский, бывший "офицер МВД". Погибли еще три человека. Пятый, кто это "натворил", когда прошла "белка" застрелился. Чулковка, в р-не 22:00 это слышала. Царствие небесное. Имена, чины не пишу специально", – говорится в сообщении пользователя Twitter Donbass Cat.

"В Донецке дикие разборки были. В итоге 5 200-х (убитых). В Рай не примут. Интересно как быстро детали в сеть протекут", – говорится в сообщении паблика в Telegram "Ясиноватая Донбасс на линии огня".

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В комментариях пользователи отмечают, что пятый человек, который устроил стрельбу, был сотрудник "МГБ ДНР".

Также сообщают, что одним из погибших оказался таксист, который приехал на вызов.

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"Да какие там "дикие разборки", обычная бытовуха по-пьяни. Произошло это, вроде бы, где-то на пересечении улиц Баркова/Кавалерийская", – пишет NecroMancer.

Недавно новости "Сегодня" сообщали о боевике, который убивал украинцев, а теперь просит милостыню в Москве. Он рассказал, что поехал на Донбасс в 2014 году, был в районе Марьинки Донецкой области.

Также стало известно, что в "ДНР" пропал "премьер". В соцсетях пишут, что исчез он тихо и неожиданно, никто не знает, что с ним.

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