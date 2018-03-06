В Донецке развесили листовки в память о проукраинском митинге 2014 года

Украинские активисты 5 марта 2018 года распространили в Донецке листовки в память о масштабном митинге в поддержку территориальной целостности Украины, который прошел 4 года назад, 5 марта 2014 года, сообщает "Остров".

Как сообщает издание, листовки были расклеены по городу вручную. Кроме того, их сбрасывали в небе над городом с беспилотника.

Видео: ostro.org

Напомним, 5 марта 2014 года в Донецке на площадь Ленина вышли не менее 10 тысяч человек за единство Украины и против вторжения России.

Участники митинга за единую Украину развернули большой национальный флаг. Проезжающие мимо машины сигналили, из окон многих из них были выставлены флаги Украины. Все происходящее транслировалось на большом экране, установленном над площадью.

Позже события на площади потеряли свой мирный характер - пророссийские боевики напали на мирный митинг и избили людей. Сперва группы по 10-20 человек окружили митинг со всех сторон, крича "не давайте им уходить". Затем завязалась потасовка – пророссийские боевики начали бросать дымовые шашки и распылять газ. Они отлавливали и били участников митинга в защиту единства Украины, вырывали у патриотов украинские флаги, рвали и топтали их.

Площадь Ленина, где проходил мирный митинг сторонников единой Украины, оказалась полностью занята пророссийскими агрессивными митингующими. В соседнем сквере нападающие продолжали отлавливать и бить, в том числе дубинками, разбегающихся участников мирного проукраинского митинга.

Затем они начали избивать отдельных участников акции. Ультрас футбольного клуба "Шахтер" прикрывали отход митингующих. Болельщики начали отбиваться от атакующих, которые их окружили.

Милиция взяла в кольцо группу ультрас и посадила их в автозаки – чтобы вывезти их с места побоища. Между тем, пророссийские боевики начали нападать и на сотрудников милиции, сдерживающих их. Затем около сотни агрессивно настроенных людей окружили автозак начали его раскачивать и толкать, из-за чего автозак опрокинулся.

Кроме того, на улице Артема представители пророссийских сил раскачивали скорую помощь с избитым участником митинга в поддержку соборности Украины. Они дергали за двери автомобиля, открывали их и пытались вытащить человека, однако врачи сумели его отбить.