В Донецке российский офицер погиб после столкновения с БТР: появились детали ДТП

Вчера, 10:08

Российский военный был на "отжатой" легковушке, а местные боевики на бронетехнике

БТР. Фото: соцсети
БТР. Фото: соцсети

В оккупированном Донецке произошло смертельное ДТП с участием боевиков и российского офицера, который погиб после столкновения с бронетехникой. Об этом сообщила Facebook военнослужащая ВСУ Виктория Руденко.

"Произошло очень приятное происшествие в Донецке. Русский офицер на отжатом "Тахо" ("Шевроле") столкнулся с БТРом под управлением местных макак (боевиков)", – написала она.

Руденко отметила, что российский офицер погиб и отправится на родину в "грузе-200", а боевиков, которые были на бронетехнике, местные "правоохранители" увезли в неизвестном направлении

"Думаю, их уже никто не увидит. Благодарность местным патриотам за информацию. Слава Украине", – добавила боец ВСУ.

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Как ранее сообщалось, офицеры РФ на Донбассе боятся воевать и устроили боевикам "дедовщину". Новоприбывшие российские военные только приехали на восток Украины, но уже пытаются "откосить" от передовой. Местные "воины" от них в шоке.

Кроме того, российско-оккупационные власти на оккупированных территориях устроили настоящий беспредел – людей выселили из домов и разместили там российских офицеров. Местные жители оккупированных территорий все больше страдают от "русского мира".
ДТП, Донецк, Донбасс, БТР, боевики, офицер

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Источник:

"Сегодня"

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