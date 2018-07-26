В Донецке российский офицер погиб после столкновения с БТР: появились детали ДТП

Российский военный был на "отжатой" легковушке, а местные боевики на бронетехнике

В оккупированном Донецке произошло смертельное ДТП с участием боевиков и российского офицера, который погиб после столкновения с бронетехникой. Об этом сообщила Facebook военнослужащая ВСУ Виктория Руденко.

"Произошло очень приятное происшествие в Донецке. Русский офицер на отжатом "Тахо" ("Шевроле") столкнулся с БТРом под управлением местных макак (боевиков)", – написала она.

Руденко отметила, что российский офицер погиб и отправится на родину в "грузе-200", а боевиков, которые были на бронетехнике, местные "правоохранители" увезли в неизвестном направлении

"Думаю, их уже никто не увидит. Благодарность местным патриотам за информацию. Слава Украине", – добавила боец ВСУ.

Как ранее сообщалось, офицеры РФ на Донбассе боятся воевать и устроили боевикам "дедовщину". Новоприбывшие российские военные только приехали на восток Украины, но уже пытаются "откосить" от передовой. Местные "воины" от них в шоке.

Кроме того, российско-оккупационные власти на оккупированных территориях устроили настоящий беспредел – людей выселили из домов и разместили там российских офицеров. Местные жители оккупированных территорий все больше страдают от "русского мира".