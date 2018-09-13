В Донецке школьникам распечатывают учебники и скидываются на зарплаты уборщицам

В Донецке родители школьников рассказали, что несмотря на то что дети получили учебники, им приходится распечатывать электронные пособия из интернета.

"В Макеевке распечатываем учебник по украинскому языку для 3 класса с флэшек", – призналась мама ученика из города-спутника Донецка, а другие родители сообщили, что точно так же распечатывают и учебник биологии за 7-й класс.

Родители школьников возмущены тем, что им приходится дополнительно тратиться на распечатку пособий.

"Уже бы пошли и купили, но надо именно распечатывать. В одном электронном учебнике – 230 листов. При цене распечатки 3 рубля за лист – я должна заплатить почти 700 рублей (около 300 гривен. – Ред.)? Это просто издевательство! Причем учителя говорят, что в бумажных учебниках им не нравится "форма подачи материала", – негодуют люди.

Жительница оккупированной Горловки Татьяна пожаловалась, что "в учебнике плохо подана тема".

"Ну так ты же учитель – подай как надо. Зачем было распечатывать кучу листов на ту же тему, только другими словами?" – не понимает женщина.

Также родители школьников говорят, что, кроме непонятной возни с распечаткой учебников, в школах снова возобновили сбор денег в "фонд класса".

"Вообще, в том году, или в позапрошлом, запретили собирать деньги с родителей, но это мало кого из директоров остановило, хотя кое-то и остановил сборы денег. В этом уже объявили, что собираем на зарплату уборщице и на охрану школы. По 150 рублей (около 75 гривен. – Ред.) в месяц. В классе 25 человек, следовательно, сбор в месяц – 3750 рублей (около 1500 грн. – Ред.) с класса, плюс-минус погрешность на количество детей. В нашей школе – по два класса в каждой параллели, кроме 11-го, то есть 21 класс. Умножаем и получаем сумму в 78 тыс.750 рублей (31,5 тысяч грн. – Ред.). В месяц. Даже если вычесть тех, кто не платит по каким-то своим соображениям, все равно получается приличная сумма. Куда конкретно она уходит – мы не спрашиваем, страшновато", – рассказала мама одного из донецких учеников.

Расходы на школы больно бьют по карманам родителей.

"У меня болеет ребенок, мы постоянно покупаем лекарства, которые сыну надо принимать каждый день. В месяц может уйти до 5000 рублей (около 2 тыс. грн. – Ред.), при зарплате моей и мужа в 16 тысяч. Есть несколько бесплатных лекарств, которые мы получаем от Фонда Ахметова. Это помогает немного откладывать, но все равно – я просила учительницу освободить нас от "взносов", но она отказала, сказала, что надо платить уборщице, чтобы она убирала наш класс", – заявила дончанка Алина.

В целом же родители отмечают серьезное ухудшение качества среднего образования.

"Это было видно по концу прошлого учебного года, когда спрос на репетиторов превысил все возможные границы и стало ясно, что детям не дают нужных знаний в школе", – отметила Татьяна из Горловки.

По ее словам, "нарасхват шли репетиторы по истории, математике и украинскому языку – дети поступали в украинские вузы".

Напомним, ранее мы писали о том, как в Иркутской области России школа частично обвалилась прямо во время уроков.

Аналогичный случай произошел в позапрошлом году в Василькове Киевской области, где во время уроков рухнула стена школы. В результате инцидента обошлось без погибших.

В прошлом году такое же происшествие случилось и в Николаевской области, где обрушились три этажа школы города Новый Буг.