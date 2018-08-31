В Донецке снова вернули комендантский час с 23:00

Из-за смерти "главы ДНР" Александра Захарченко боевики, как сообщают подконтрольные им средства массовой информации, продлили действие комендантского часа. Теперь она снова с 23:00 до 05:00.

Напомним, с начала июля этого года комендантский час, действовавший с июля 2014 (23:00-05:00) был сокращен – с 01:00 до 05:00.

"Убийство "главы ДНР" вынуждает власти Республики принять дополнительные меры безопасности", – заявил врио "главы" Дмитрий Трапезников несколько минут назад на брифинге.

Он также сообщил, что несколько человек задержаны по подозрению в подготовке ликвидации Захарченко.

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Кроме того, как сообщалось ранее, в связи с убийством главаря боевиков в Донецке отменили 1 сентября. По данным сепаратистских СМИ, дети пойдут в школу 4 сентября.

Напомним, сегодня, 31 августа, главарь так называемой "Донецкой народной республики" Александр Захарченко погиб в результате взрыва в Донецке. Взрыв произошел сегодня в ресторане "Сепар". Как известно на данный момент, на место инцидента прибыли машины экстренных служб, правоохранители и врачи скорой помощи.

Как рассказали в СБУ, гибель Захарченко может быть связана с криминальным переделом собственности в т.н. "ДНР". При этом в украинской спецслужбе не исключили и версию о том, что Захарченко стал "слишком неудобным" для Кремля, и его убрали по указке из Москвы.