Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,16
30,6
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Донбасса

В Донецке у гостиницы ОБСЕ гремели взрывы: опубликованы фото

Сегодня, 14:04

В центре оккупированного города неизвестные заложили три безоболочные бомбы

В Донецке у гостиницы ОБСЕ гремели взрывы: опубликованы фото Донбасс В центре оккупированного города неизвестные заложили три безоболочные бомбы

В оккупированном Донецке утром 18 февраля недалеко от гостиницы, в которой живут наблюдатели ОБСЕ, произошли взрывы. 

Так, по сообщениям сепаратистских "МЧС" и "МВД", взорвались безоболочные боеприпасы, якобы сброшенные с беспилотника.

"Было три взрыва. Подробности выясняются", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что два взрыва произошли в нескольких сотнях метров от гостиницы, где живут представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, а третий – на пустыре неподалеку на пустыре.

По данным сепаратистских СМИ, один из взрывов произошел около 8:45 – он прогремел на газораспределительной станции недалеко от гостиницы "Парк Инн", где проживает миссия ОБСЕ.

"По одной из версий, неустановленные взрывные устройства сбросил беспилотный летательный аппарат. Целью могла быть гостиница, в которой расквартированы члены наблюдательной миссии ОБСЕ", – сообщили в сети.

Ранее жители Донецка сообщили о двух взрывах, которые произошли в центре города и на окраине: "Есть информация о взрыве автомобиля "Мерседес" возле Южного автовокзала, там двое погибших и четверо пострадавших, – писали дончане. – Еще, говорят, взрыв на улице Бахметьева 6-б, возле кафе "СССР" на Текстильщике".

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в центре Донецка, оккупированного боевиками "ДНР" и российскими военными, произошел мощный взрыв, в результате которого пострадал один человек. 

Также мы сообщали, что в центре Донецка в одной из пятиэтажек прогремел взрыв. Как сообщили дончане, инцидент произошел по улице Красноармейской, неподалеку от Дворца спорта "Шахтер" и горбольницы № 5. Пострадали пять человек.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег обсе, Донецк, взрывы, оккупанты

Вы сейчас просматриваете новость " В Донецке у гостиницы ОБСЕ гремели взрывы: опубликованы фото". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ВСУ под Донецком уничтожили дзот – боевики несут потери: опубликовано яркое видео

12 февраля, 08:15

Укрепление противника на Ясиноватской развязке горело очень долго и очень ярко

Жители Донецка: "У оккупантов во всем виновата Украина, даже в полных мусорниках и безработице"

25 января, 13:51

На фоне коммунального коллапса и подорожания продуктов культурные мероприятия, проводимые оккупантами, выглядят уныло

Чего не хватает в организме если тянет на сладкое

Украину ждут кардинальные изменения - астролог Влад Росс

Как любовница Януковича жила в Киеве: опубликованы фото и видео

Вакарчук: моя цель - третья революция

РФ вскоре получит суперпартию гробов: мрачный прогноз блогера

Басков не узнал подросшего сына, которого не видел более 10 лет

Путин сдался: отдаст часть России, чтобы ослабить санкции

Патриоты Украины устроили смелую акцию в оккупированном Донецке

Китай пал, на очереди РФ. США отправили в нокаут экономику КНР

Украинцев пересадят на иранские автомобили
Загрузка...

Весеннее повышение пенсий: кому прибавят и на сколько этого хватит

Сегодня, 07:00

С 1 марта украинским пенсионерам добавят в среднем по 457 гривен

Проверят всех: получателей пенсий, субсидии и других выплат подвергнут верификации

Вчера, 07:51

Пенсии, субсидии и другие соцвыплаты в Украине будут проверять

Большая разборка: что нужно знать о наследовании и наследстве

Вчера, 07:00

Как правильно оформить наследство и какие налоги придется на него платить

Сколько каждому украинцу придется заплатить за выборы президента 2019

16 февраля, 08:34

Среди рекордов — число кандидатов, бюджет гонки и даже длина бюллетеня

Топ-5: страшно красивые знаменитости (фото)

В сети скандал из-за победителей Нацотбора на Евровидение 2019

Таисия Повалий сделала откровенно признание о своем браке