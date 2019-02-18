В Донецке у гостиницы ОБСЕ гремели взрывы: опубликованы фото
В центре оккупированного города неизвестные заложили три безоболочные бомбы
В оккупированном Донецке утром 18 февраля недалеко от гостиницы, в которой живут наблюдатели ОБСЕ, произошли взрывы.
Так, по сообщениям сепаратистских "МЧС" и "МВД", взорвались безоболочные боеприпасы, якобы сброшенные с беспилотника.
"Было три взрыва. Подробности выясняются", – говорится в сообщении.
Также сообщается, что два взрыва произошли в нескольких сотнях метров от гостиницы, где живут представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, а третий – на пустыре неподалеку на пустыре.
По данным сепаратистских СМИ, один из взрывов произошел около 8:45 – он прогремел на газораспределительной станции недалеко от гостиницы "Парк Инн", где проживает миссия ОБСЕ.
"По одной из версий, неустановленные взрывные устройства сбросил беспилотный летательный аппарат. Целью могла быть гостиница, в которой расквартированы члены наблюдательной миссии ОБСЕ", – сообщили в сети.
Ранее жители Донецка сообщили о двух взрывах, которые произошли в центре города и на окраине: "Есть информация о взрыве автомобиля "Мерседес" возле Южного автовокзала, там двое погибших и четверо пострадавших, – писали дончане. – Еще, говорят, взрыв на улице Бахметьева 6-б, возле кафе "СССР" на Текстильщике".
Напомним, ранее мы сообщали о том, что в центре Донецка, оккупированного боевиками "ДНР" и российскими военными, произошел мощный взрыв, в результате которого пострадал один человек.
Также мы сообщали, что в центре Донецка в одной из пятиэтажек прогремел взрыв. Как сообщили дончане, инцидент произошел по улице Красноармейской, неподалеку от Дворца спорта "Шахтер" и горбольницы № 5. Пострадали пять человек.
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