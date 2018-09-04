В Донецке учебный год начался в "трауре", с худыми первоклашками и старыми учителями

В школах оккупированного Донбасса первый учебный день, 4 сентября, начался не с первого звонка, а с минуты молчания по главарю боевиков т.н. "ДНР" Александру Захарченко.

"Директор объявил минуту молчания по Захарченко. Надо было видеть глаза первоклассников, которые не понимали, почему было так весело и красиво, а вдруг стало тихо и грустно. Кто-то начал плакать с перепугу. Не понимаю, зачем надо было портить малышам какой-никакой, но все-таки праздник?" – возмущена мама донецкого школьника Татьяна.

Также, по наблюдениям донецких родителей, в первых классах достаточно много маленьких и худеньких детей.

"Долго не могла понять, что меня смущает, потом поняла – они очень маленькие, как будто из младшей группы детсада сразу в школу пошли. Причем не один или два, а сразу все. Думали – может, нам показалось? Их учительница, увидев наши вопросительные взгляды, пояснила, что нам не показалось: дети действительно недокормлены и очень много не дотягивают до нормы веса и роста", – рассказала жительница Куйбышевского района Елена Малыш.

По ее словам, подобная картина в этом районе "не редкость".

"Потому что возле нас фронт, магазинов раз-два и обчелся, работы тоже нет и два года детей кормили исключительно гуманитаркой Ахметова, тогда вроде все в порядке было. А когда ее прекратили, то родители выкручивались как могли, но не все могли позволить купить детям лишний пряник или конфету", – добавила женщина.

Также родители поделились еще одним наблюдением: в школы возвращаются учителя-пенсионеры, а молодые педагоги берут по несколько ставок.

"У нас физику и химию читает один учитель, физрука пригласили, а он уже на пенсии лет пять. Все понятно: кадров не хватает, учителя уезжают, потому что работать на 7-8 тысяч рублей (2800-3200 грн ) в школе никто не хочет", – поделился отец школьника Геннадий.

Напомним, в пятницу вечером, 31 августа, в ресторане "Сепар" в центре Донецка прогремел мощный взрыв, в результате которого был убит Захарченко и его охранник. Ранения также получили 12 человек, в их числе оказались самозваный "министр доходов и сборов ДНР" Александр Тимофеев ("Ташкент") и руководитель молодежного крыла организации "Оплот Донбасса" Наталья Волкова. Читайте все подробности ликвидации Захарченко в Донецке.

В вою очередь в СБУ назвали версии убийства Захарченко. Глава ведомства Василий Грицак считает, что лавной версией причин его устранения могут быть разборки на коммерческой основе. "Проводится методическая зачистка тех, кто знает слишком много и у кого на руках кровь, тех, кто не нужен в дальнейшем как свидетели".