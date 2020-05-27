В Донецке умер врач, зараженный коронавирусом: подробности

В оккупированном Донецке в результате осложнений COVID-19 умер местный хирург Ринат Жамалетдинов. Об этом сообщают "Новости Донбасса" со ссылкой на сотрудников Донецкой областной травматологической больницы.

Также о смерти написала родственница умершего на своей странице в соцсетях. Ринат Жамалетдинов умер 25 мая.

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По информации издания, врачу стало плохо на прошлой неделе, после чего его госпитализировали. У Жамалетдинова также была хроническая болезнь — диабет. Позже в больницу поступили две медсестры, которые с ним контактировали. В травматологии провели дезинфекцию.

Отметим, что так называемая ДНР о смерти Рината Жамалетдинова не сообщала. Также не было информации о возможной вспышке коронавируса в Донецкой травматологической больнице.

На сегодняшний день самозваные власти утверждают, что на карантин были полностью или частично закрыты три больницы, травматологического центра в их числе нет.

Напомним, в оккупированных районах Донбасса боевики скрывают информацию о реальном числе заболевших COVID-19, инфекционные отделения больниц переполнены заболевшими гриппом и пневмонией, а врачи в первую очередь оказывают помощь российским военным.

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Уже в середине мая оккупанты все-таки признали рост числа заболевших COVID-19.

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