В Донецке замечена колонна военной техники: появилось видео

Теперь жители города гадают – это из-за обострения ситуации в "ДНР" или на учения боевиков

В оккупированном Донецке заметили колонну военной бронированной техники численностью около 20 единиц. Соответствующее видео появилось в YouTube.

В аннотации к видео указывается, что техника ехала через жилые кварталы Донецка 10 сентября – двигалась она по улице Артема. В колонне было около 20 бронетранспортеров.

Также отмечается, что для т.н. "народной милиции ДНР" такие маневры не свойственны и, возможно, это связано с накалившейся в последнее время обстановкой в непризнанной республике.

Однако более вероятная причина появления тяжелой техники на улицах города в том, что на сегодня, 11 сентября, в "ДНР" намечены военные "учения" в которых, как заявляли сами боевики, примут участие более четырех тысяч человек личного состава и более 300 единиц военной техники.

Напомним, недавно украинская сторона в СЦКК сообщала, что наблюдатели ОБСЕ заметили много российских танков и артиллерии на Донбассе. В миссии отмечают, что огромное количество тяжелого вооружения покинули места хранения и сосредоточены на боевых позициях.

В свою очередь разведка сообщала, что Россия решила воспользоваться перемирием для переброски артиллерии на Донбасс. Прибывшие из РФ артиллерийские подразделения имеют на вооружении в т.ч. реактивные системы залпового огня. Они размещаются в основном на территориях объектов т.н. государственной коммунальной собственности, в т.ч. образовательных и медицинских учреждений.