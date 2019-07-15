В Донецке затопило крупнейший бизнес-центр
Боевики отключили систему отвода воды еще в самом начале оккупации города
В оккупированном Донецке из-за шахтных вод разрушается крупнейший офисный центр "Северный" и прилегающий к нему подземный торговый комплекс. Об этом местный житель Роман Мирою рассказал в своем влоге в соцсетях.
Грунтовые воды уже полностью затопили нижний из двух подземных этажей. Нижняя часть подъемника стоит в воде. Затоплены и торговые помещения. Здание сейчас стоит закрытым. Хотя охрана и камеры есть, интерьер не разграблен и в магазинах, на полках до сих пор стоят товары.
Причиной разрушений видеоблогер считает неработающие водяные насосы в шахтных выработках. Систему отвода воды боевики отключили еще в самом начале оккупации города, и теперь грунтовые воды поднимаются по штольням и выработкам.
По прогнозам Мирою, все здания в данном районе Донецка в зоне риска, поскольку рано или поздно вода размоет грунт под фундаментами и дома будут проседать. Наибольшая опасность грозит высотным объектам, таким как БЦ "Северный".
Напомним, сообщалось, что на оккупированной боевиками т.н. "ДНР" и российскими военными территории продолжает ухудшаться социально-экономическое положение. Местные власти хотят закрыть несколько учебных учреждений, а также отменить выплаты по социальной помощи родителям новорождённых в течение первого года их жизни.
Кроме этого, мы писали, что не прошло и двух месяцев с момента подписания президентом РФ указа об упрощении процедуры выдачи российского гражданства жителям оккупированных РФ территорий Донецкой и Луганской областей, как уже появились коррупционные схемы получения "двухглавых" паспортов.
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