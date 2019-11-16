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В Донецкой области копы попали в ДТП: есть пострадавшие

16 ноября, 12:08

Пострадавших правоохранителей отвезли в больницу

Иллюстрация

Иллюстрация / Фото: Pexels

В Мариуполе Донецкой области автомобиль патрульных Toyota Prius столкнулся с автомобилем Dacia Logan. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Донецкой области.

По информации правоохранителей, инцидент произошел в Центральном районе на перекрестке улиц Куинджи и Успенской.

"Экипаж патрульной полиции двигался по улице Октябрьской в сторону проспекта Металлургов на зеленый сигнал светофора, в то время как во встречном направлении поворачивал налево автомобиль Dacia Logan. Водитель Dacia не предоставил преимущество Toyota Prius, из-за чего произошло столкновение", – говорится в сообщении.

В результате удара патрульный автомобиль выехал за пределы проезжей части и остановился на тротуаре. Травмы получили двое полицейских, находившихся в машине. Предварительно, водитель получил травму головы, а напарница – перелом ноги. Их госпитализировали.

Следователи устанавливают детали происшествия.

Напомним, в Черниговской области разгорается скандал из-за ДТП, в котором фигурирует имя начальника районного управления полиции. Как рассказал сайту "Сегодня" один из активистов, Алексей Малютин, на днях в Сновске был сбит велосипедист. В результате аварии у мужчины перелом ноги и четырех ребер.

Кроме того, мы сообщали, что ранее в Киеве девушка-водитель за полчаса устроила сразу два ДТП. Прибывшим копам она рассказала, что впервые села за руль, однако полицейские выяснили, что девушка была попросту пьяна.

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ДТП Мариуполь Донецкая область правоохранители патрульная полиция

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