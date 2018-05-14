В Донецкой области бетонная стена привалила четырех детей

В Донецкой области бетонная стена у подъезда многоэтажки привалила четырех детей. Об этом сообщил начальник Покровского отдела полиции ГУ НП в Донецкой области Юрий Гречишкин на своей странице в Facebook.

"Сегодня, около 14:30 в Доброполье обвалилась боковая стена палатки над подъездом многоэтажного дома. В это время у подъезда гуляли четверо местных детей. В результате падения бетонной конструкции 8-летняя девочка получила тяжелые травмы и была доставлена в реанимационное отделение местной больницы. Сейчас медработники борются за жизнь ребенка. Трое других детей получили незначительные травмы, их жизни ничего не угрожает", - написал он.

Сейчас, по его данным, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Добропольского отделения полиции.

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"По данному факту будет открыто уголовное производство, во время которого мы обязательно установим причины этой трагедии и привлечем виновных к ответственности", – подчеркнул Гречишкин.

Ранее в городе Хуст 11 мая на улице Небесной сотни произошло смертельное происшествие. 63-летний водитель грузовика "Урал-375", житель села Березово, задел стрелой для выгрузки древесины металлический провод, протянутый между двумя столбами. В результате бетонный столб упал на коляску, в котором был 1,5-летний мальчик. Ребенок погиб. Его мать, жительница Хуста, получила телесные повреждения. После оказания медицинской помощи женщину отпустили домой.

А в Черкассах конструкция для подъема колясок и тележек привалила женщину с ребенком. Малыш – не пострадал, а вот женщина получила многочисленные ушибы.