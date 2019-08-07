В Донецкой области "черные лесорубы" пытались вывезти три тонны дуба

В Донецкой области во время патрулирования заповедной зоны близ Славянска полицейские услышали грохот техники и бензопил. Добравшись до места, увидели бригаду, которая пилила деревья и грузила их в фуру. Злоумышленников правоохранители задержали.

Как выяснилось, преступники занимались вырубкой дубов, предварительно договорившись с лесничим. Правонарушителям грозит до трех лет тюрьмы.

"Было установлено, что указанные лица работают в течение последних двух месяцев в Краматорском лесничестве. По указаниям мастера леса осуществляли вырубку деревьев, после чего спиленные деревья вывозили за пределы района. Их реализовали в дальнейшем на предприятии, как твердое топливо", – рассказала старший оперуполномоченный управления уголовного розыска полиции Славянска Елена Романова.

Напомним, не так давно в Харькове сгорел гараж директора лесхоза, который боролся с "черными лесорубами"

Также мы писали об ужесточении наказания за контрабанду леса. Верховная Рада одобрила законопроект, авторы которое предполагают, что серьезные тюремные сроки остановят контрабандистов.

Между тем, по данным Госслужбы статистики, за 10 лет в Украине было вырублено более четырех миллионов гектаров леса. Еще десять лет назад их было на четверть больше.

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