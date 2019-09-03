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В Донецкой области драка у кафе едва не закончилась убийством

3 сентября, 14:34

Одному из участников потасовки грозит до 15 лет тюрьмы

/ Фото: Pixabay

В Краматорске полицейские прекратили драку, которая едва не закончилась убийством. Об этом сообщили в пресс-службе полиции в Донецкой области.

Инцидент произошел около 01:00 возле одного из кафе города. Как выяснилось, между там незнакомыми мужчинами произошел конфликт, который перешел в жестокую драку. Один из мужчин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал угрожать убийством оппоненту и ударил его фрагментом бордюра. Прибывшие на место полицейские помешали довести преступление до конца.

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На данный момент 34-летнего местного жителя задержали, сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

"По факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство)", – рассказали в полиции.

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Напомним, не так давно в Кривом Роге полицейские задержали дебоширов, которые на общественной остановке устроили драку со стрельбой.

Также мы сообщали, что в Днепре на улице Большая Диевская произошла массовая драка, причиной которой стало применение оружия пьяным мужчиной.

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