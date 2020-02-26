В Донецкой области два мальчика провалились под лед

Спасение из-подо льда произошло в Донецкой области. Двух мальчиков вытащил из ледяной ловушки полицейский. Трагедия чуть не случилась в городе Селидово. Причем патрульный был не на службе. Ехал от родственников и случайно заметил детей. Мужчина среагировал мгновенно. Веревки под рукой не было, поэтому он отцепил ремень от сумки. Им и вытащил мальчиков. Оказалось им всего 9 и 13 лет. Младший провалился под лед, а старший хотел спасти, но тоже свалился в воду.

"Взял веревку от сумки. Зашел в воду и по одному достал их. Дотянул до берега", – немногословно объясняет участковый офицер Селидовского отделения полиции Петр Москаленко, который спас мальчиков.

Как оказалось, тринадцатилетний Дима некоторое время держал младшего товарища. И даже пытался сломать лед, чтобы выбраться.

"Его тоже зовут Дима. Он провалился под лёд. Ярик ушёл дальше на лёд. А ещё мой друг Максим с которым я шёл сзади. Он хотел, но он не пошёл, забоялся. Ну, так как никто не хотел, я залез, и сам провалился. Он не мог уже держаться. И из за этого мне пришлось держать. И начал по чуть-чуть ломать лёд. И дальше ближе к берегу нас уже вытащили", – объясняет старший из мальчиков.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что делать, если кто-то провалился под лед. Как правильно извлекать человека из проруби и не утонуть самому, объяснили нам спасатели. И предостерегли, что подходить к утопающему по льду – нельзя.

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