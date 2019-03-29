В Донецкой области главе сельсовета вынесли приговор за сепаратизм
Экс-чиновник был признан виновным в посягательстве на целостность Украины
В Донецкой области бывшего главу поселка Мироновский признали виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, Артемовский городской суд вынес подсудимому приговор – шесть лет лишения свободы.
"Артемовским городским судом признан виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенное представителем власти" поселковый голова Мироновского Бахмутского района Донецкой области", - говорится в сообщении.
В приговоре суда указано, что в мае 2014 года чиновник, используя свои служебные полномочия, активно участвовал в проведении незаконного "референдума" о признании так называемой "ДНР".
В частности, осужденный внес в повестку дня вопрос о предоставлении помещения коммунальной собственности – Мироновского дворца культуры – для проведения "референдума".
"При активном содействии указанного должностного лица, в период с 7 по 11 мая 2014 года, на территории поселка Мироновский на основании подписанного им решения сельского совета инициативной группой из числа неустановленных досудебным следствием лиц в указанном помещении организован "избирательный участок" и проведен так называемый" референдум", – добавили в прокуратуре.
Напомним, ранее по подозрению в посягательстве на целостность Украины был арестован глава сельсовета поселка Новолуганское. Мужчину обвиняют в том, что он помогал в организации и проведении так называемого "референдума" оккупантов в 2014 году.
Стоит напомнить также, что боевики так называемой "ДНР" поднимали вопрос проведения не только "выборов" "главы и парламента", но и нового "референдума" о "государственном статусе".
В свою очередь, экс-министр иностранных дел Украины Константин Грищенко заявлял, что Путин предлагает провести референдум на Донбассе, чтобы оправдать действия России.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Донецкой области главе сельсовета вынесли приговор за сепаратизм". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Назначен новый глава мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине
В Госдепе прокомментировали назначение нового турецкого дипломата, который будет отслеживать ситуацию на Донбассе