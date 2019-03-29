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В Донецкой области главе сельсовета вынесли приговор за сепаратизм

Сегодня, 16:10

Экс-чиновник был признан виновным в посягательстве на целостность Украины

Иллюстрация
Иллюстрация. Фото: Сегодня
В Донецкой области главе сельсовета вынесли приговор за сепаратизм //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/087/474/5c50874741c26.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/087/474/5c50874741c26.png Донбасс Экс-чиновник был признан виновным в посягательстве на целостность Украины

В Донецкой области бывшего главу поселка Мироновский признали виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, Артемовский городской суд вынес подсудимому приговор – шесть лет лишения свободы.

"Артемовским городским судом признан виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенное представителем власти" поселковый голова Мироновского Бахмутского района Донецкой области", - говорится в сообщении.

В приговоре суда указано, что в мае 2014 года чиновник, используя свои служебные полномочия, активно участвовал в проведении незаконного "референдума" о признании так называемой "ДНР".

В частности, осужденный внес в повестку дня вопрос о предоставлении помещения коммунальной собственности – Мироновского дворца культуры – для проведения "референдума".

"При активном содействии указанного должностного лица, в период с 7 по 11 мая 2014 года, на территории поселка Мироновский на основании подписанного им решения сельского совета инициативной группой из числа неустановленных досудебным следствием лиц в указанном помещении организован "избирательный участок" и проведен так называемый" референдум", – добавили в прокуратуре.

Напомним, ранее по подозрению в посягательстве на целостность Украины был арестован глава сельсовета поселка Новолуганское. Мужчину обвиняют в том, что он помогал в организации и проведении так называемого "референдума" оккупантов в 2014 году.

Стоит напомнить также, что боевики так называемой "ДНР" поднимали вопрос проведения не только "выборов" "главы и парламента", но и нового "референдума" о "государственном статусе".

В свою очередь, экс-министр иностранных дел Украины Константин Грищенко заявлял, что Путин предлагает провести референдум на Донбассе, чтобы оправдать действия России.

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Тег сепаратизм, Донбасс, приговор, донецкая область, сепаратист

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