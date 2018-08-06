В Донецкой области из окна многоэтажки выпал двухлетний ребенок

Сегодня, 14:42

Мать оставила мальчика одного в комнате

Фото: АТН
Фото: АТН

В городе Северск Донецкой области двухлетний мальчик выпал из окна пятого этажа жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

"Вчера (5  августа) около 19:00 в Бахмутский отдел полиции поступило сообщение от медиков, что в больницу доставлен ребенок с травмами, которые получил в результате падения с 5-го этажа жилого дома", - рассказали правоохранители.

Как выяснилось, мать мальчика находилась дома с тремя малолетними детьми. Женщина оставила двухлетнего мальчика одного в комнате, и малыш вылез на балкон, а потом через открытое окно выпал.

"Указанный факт зарегистрирован в соответствии с действующим законодательством, проводится проверка", - отметили в полиции.

Напомним, не так давно в Хортицком районе Запорожья двухлетний ребенок выпал из окна восьмого этажа многоэтажки.

Подобный случай произошел ранее в Киеве: маленький ребенок выпал из окна Четырехлетний мальчик вместе с москитной сеткой упал с балкона 12-го этажа и разбился насмерть.

А во Львове в одну из больниц с сотрясением мозга и переломом челюсти был госпитализирован четырехлетний мальчик, выпавший из окна офисного помещения
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