В Донецкой области избирателю выдали уже заполненный бюллетень

В бюллетене уже был отмечен кандидат

В Донецкой области в воскресенье, 25 октября, на избирательном участке произошло ЧП – избирателю выдали уже заполненный бюллетень.

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Об этом сообщают в группе "Дружковка на ладонях" в Facebook.

Так, нарушение произошло в городе Дружковка на участке 140813.

"Член комиссии выдал избирателю бюллетень с уже отмеченным кандидатом Григоренко", – говорится в сообщении.

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"И без этой галочки все понятно, выбор уже давно сделан за нас", – пишут в комментаторы в соцсети.

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Отметим, на место вызвали полицию. А сам бюллетень был изъят.

Напомним, сегодня в Украине проходят местные выборы – 25 октября в стране выбирают мэров и представителей местных властей.

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