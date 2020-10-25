Українська
$ 28,27
33,41
  1. Новости в регионах
  2. Новости Донбасса

В Донецкой области избирателю выдали уже заполненный бюллетень

25 октября, 11:27

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

В бюллетене уже был отмечен кандидат

В Донецкой области в воскресенье, 25 октября, на избирательном участке произошло ЧП – избирателю выдали уже заполненный бюллетень.

Реклама

Об этом сообщают в группе "Дружковка на ладонях" в Facebook.

Так, нарушение произошло в городе Дружковка на участке 140813.

"Член комиссии выдал избирателю бюллетень с уже отмеченным кандидатом Григоренко", – говорится в сообщении.

Реклама

"И без этой галочки все понятно, выбор уже давно сделан за нас", – пишут в комментаторы в соцсети.

В тренде
В Кривом Роге готовится срыв выборов: избирком якобы призвал людей голосовать в разное время

Отметим, на место вызвали полицию. А сам бюллетень был изъят.

Напомним, сегодня в Украине проходят местные выборы25 октября в стране выбирают мэров и представителей местных властей.

Ранее мы писали, что известно о кандидатах в мэры Мариуполя – за кресло главы города будут бороться пять человек.

Аваков доложил об итогах избирательной кампании – смотрите видео:

Авако подвел итоги избирательной кампании
Реклама

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

Реклама

бюллетень Донецкая область дружковка выборы 2020

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

У Зеленского рассказали, зачем Донбассу нужна свободная экономическая зона
У Зеленского рассказали, зачем Донбассу нужна свободная экономическая зонаЭкономика
Генерал Кривонос об угрозе вторжения РФ: Тысячи трупов солдат расшатают ситуацию в России
Генерал Кривонос об угрозе вторжения РФ: Тысячи трупов солдат расшатают ситуацию в РоссииПолитика
Погрузили как военных и увезли на передовую: видео с депутатами на Донбассе
Погрузили как военных и увезли на передовую: видео с депутатами на ДонбассеПолитика
Отопительный сезон под угрозой:
Отопительный сезон под угрозой: "Нафтогаз" назвал самые проблемные городаЭкономика
На Донбассе ВСУ вынужденно открыли ответный огонь по боевикам
На Донбассе ВСУ вынужденно открыли ответный огонь по боевикамДонбасс
Боевикам на Донбасс гонят эшелоны новых танков из России: разведка сообщила подробности
Боевикам на Донбасс гонят эшелоны новых танков из России: разведка сообщила подробностиУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять