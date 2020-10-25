В Донецкой области избирателю выдали уже заполненный бюллетень

В Донецкой области в воскресенье, 25 октября, на избирательном участке произошло ЧП – избирателю выдали уже заполненный бюллетень.
Об этом сообщают в группе "Дружковка на ладонях" в Facebook.
Так, нарушение произошло в городе Дружковка на участке 140813.
"Член комиссии выдал избирателю бюллетень с уже отмеченным кандидатом Григоренко", – говорится в сообщении.
"И без этой галочки все понятно, выбор уже давно сделан за нас", – пишут в комментаторы в соцсети.
Отметим, на место вызвали полицию. А сам бюллетень был изъят.
Напомним, сегодня в Украине проходят местные выборы – 25 октября в стране выбирают мэров и представителей местных властей.
Ранее мы писали, что известно о кандидатах в мэры Мариуполя – за кресло главы города будут бороться пять человек.
Аваков доложил об итогах избирательной кампании – смотрите видео:
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