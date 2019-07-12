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В Донецкой области копы "накрыли" наркопритон: появились фото

12 июля, 10:21

Нарколабораторию 32-летний мужчина организовал в своей квартире

В Славянске полицейские разоблачили наркопритон и задержали его организатора. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области.

Как выяснилось, наркопритон организовал 32-летний мужчина в собственной квартире. Спальню он переоборудовал в нарколабораторию. Там в компании своих знакомых хозяин изготавливал первитин, после чего они его употребляли. На момент прибытия полицейских, дома у мужчины были три посетители, они находились в состоянии наркотического опьянения.

Кроме того, в спальне копы нашли посуду и оборудование для изготовления первитина, марихуану, новые и уже использованные шприцы.

"Факт ликвидации наркопритона внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 317 (Организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также предоставление помещения с этой целью)", – рассказали в полиции и отметили, что организатору притона грозит от 3 до 5 лет лишения свободы.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Киевской области молодая женщина устроила наркопритон в квартире. Полицейские во время обыска обнаружили не только рабочий "инвентарь", но и "гостей" под действием наркотиков.

А в Одесской области правоохранители ликвидировали наркопритон в арендованной квартире.

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Тег наркотики, наркопритон, славянск, разоблачение, Донецкая область

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