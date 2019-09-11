В Донецкой области копы обнаружили тайник с боеприпасами и взрывчаткой

Арсенал оставили в сумке на окраине Константиновки

Фото: ГУНП в Донецкой области

На окраине Константиновки полицейские изъяли схрон с боеприпасами, оружием и тротилом. Об этом сообщили в пресс-службе полиции в Донецкой области.

Взрывоопасный арсенал нашел местный житель на расстоянии около километра от жилых домов 10 гранат, более тысячи патронов и шесть тротиловых шашек были спрятаны в сумке.

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Фото: ГУНП в Донецкой области

"Боеприпасы и взрывчатка изъяты работниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям для дальнейшей утилизации", – отметили в полиции.

Ранее тайник с военными средствами поражения обнаружили сотрудники СБУ в Херсонской области. А в прифронтовом городе Новотроицком сотрудники полиции и Службы безопасности Украины обнаружили в одном из заброшенных домов крупный арсенал боеприпасов.

Также мы сообщали о том, как в Мариуполе Донецкой области стражи порядка обнаружили тайник с оружием, которое было украдено из воинской части в Крыму во время аннексии полуострова.

Кроме того, более ста единиц патронов обнаружили работники Тернопольского отдела полиции в сумке, найденной в центре города.

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