В Донецкой области копы задержали наркодилера

Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы

Фото: ГУНП в Донецкой области.

В Донецкой области копы задержали наркодилера //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/f67/65f/5c9f6765f2af9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/f67/65f/5c9f6765f2af9.jpg 2019-03-30T15:16:00+02:00 Донбасс Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы

В Донецкой области правоохранители разоблачили и задержали мужчину, который занимался изготовлением и сбытом наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Как выяснилось, 44-летний мужчина изготавливал и продавал наркотики в городе Белозерское. Наркодилера задержали при продаже ацетилированного опия. Во время задержания у злоумышленника изъяли шприц с готовым наркотиком и деньги.









"В отношении правонарушителя открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов" Уголовного кодекса Украины", - рассказали в полиции и отметили, что мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, недавно в Житомирской области правоохранители разоблачили и задержали участников преступной группировки, которая занималась производством и сбытом амфетамина. А в Херсонской области разоблачили канал поставки амфетамина. Копы отметили, что, по ценам "черного рынка", стоимость изъятого наркотика составляет два миллиона гривен.

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