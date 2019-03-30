В Донецкой области копы задержали наркодилера
Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы
В Донецкой области правоохранители разоблачили и задержали мужчину, который занимался изготовлением и сбытом наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.
Как выяснилось, 44-летний мужчина изготавливал и продавал наркотики в городе Белозерское. Наркодилера задержали при продаже ацетилированного опия. Во время задержания у злоумышленника изъяли шприц с готовым наркотиком и деньги.
"В отношении правонарушителя открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов" Уголовного кодекса Украины", - рассказали в полиции и отметили, что мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.
Напомним, недавно в Житомирской области правоохранители разоблачили и задержали участников преступной группировки, которая занималась производством и сбытом амфетамина. А в Херсонской области разоблачили канал поставки амфетамина. Копы отметили, что, по ценам "черного рынка", стоимость изъятого наркотика составляет два миллиона гривен.
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