В Донецкой области копы задержали наркодилера

Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы

Фото: ГУНП в Донецкой области.

В Донецкой области копы задержали наркодилера //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/097/3c1/5ca0973c1c18a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/097/3c1/5ca0973c1c18a.jpg 2019-03-31T13:44:00+03:00 Донбасс Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы

В Покровске правоохранители задержали мужчину, который занимался сбытом опия в городе. Об этом сообщил в пресс-службе полиции области.

Как выяснилось, 34-летний мужчина продавал ацетилированный опий местным наркозависимым жителям. Во время обыска в квартире мужчины полицейские изъяли шприцы с наркотиками, ингредиенты и посуду для изготовления наркотиков.









"По данному факту проводится досудебное расследование по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка с целью сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств совершенное повторно"", – рассказали в полиции и отметили, что мужчине грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, недавно в Житомирской области правоохранители разоблачили и задержали участников преступной группировки, которая занималась производством и сбытом амфетамина. А в Херсонской области разоблачили канал поставки амфетамина. Копы отметили, что, по ценам "черного рынка", стоимость изъятого наркотика составляет два миллиона гривен.

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