В Донецкой области копы задержали наркодилера
Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы
В Покровске правоохранители задержали мужчину, который занимался сбытом опия в городе. Об этом сообщил в пресс-службе полиции области.
Как выяснилось, 34-летний мужчина продавал ацетилированный опий местным наркозависимым жителям. Во время обыска в квартире мужчины полицейские изъяли шприцы с наркотиками, ингредиенты и посуду для изготовления наркотиков.
"По данному факту проводится досудебное расследование по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка с целью сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств совершенное повторно"", – рассказали в полиции и отметили, что мужчине грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, недавно в Житомирской области правоохранители разоблачили и задержали участников преступной группировки, которая занималась производством и сбытом амфетамина. А в Херсонской области разоблачили канал поставки амфетамина. Копы отметили, что, по ценам "черного рынка", стоимость изъятого наркотика составляет два миллиона гривен.
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