В Донецкой области легковушка влетела во двор дома: есть пострадавшие

Среди пострадавших есть несовершеннолетняя девушка

Фото: ГУНП в Донецкой области.

В Покровском районе Донецкой области легковушка выехала на обочину дороги, перевернулась и влетела во двор частного дома. В аварии пострадали три человека, сообщили в пресс-службе полиции региона.

Жуткое ДТП произошло сегодня ночью в селе Малиновка. Так выяснилось, за рулем Maple находился 19-летний юноша. Он не справился с управлением, и легковушка выехала на обочину, перевернулась, после чего въехала во двор частного домовладения.

На момент аварии в автомобиле находились двое пассажиров: 17-летняя девушка и 18-летний парень. И они, и водитель получили травмы различной степени тяжести.







"По данному факту открыто уголовное производство по ст. 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами" Уголовного кодекса Украины", – рассказали в полиции.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.

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