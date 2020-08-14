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В Донецкой области местный депутат вооружал боевиков "Востока"

14 августа, 16:58

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

Депутату Ясиноватского городского совета объявили подозрение заочно

Прокуратура Донецкой области заочно сообщила о подозрении депутату Ясиноватского городского совета Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

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Следствие установило, что летом 2014 года подозреваемый, который также являлся одним из основателей и гендиректором предприятия на оккупированных территориях, распорядился изготавливать на предприятии противотанковые заграждения и устанавливать на грузовых автомобилях бандформирования "Восток" спаренных зенитных установок ЗУ-23-2 калибра 23 мм.

"Таким образом, подозреваемый принимал непосредственное участие в модернизации военного склада незаконного вооруженного формирования "Восток", который под контролем РФ воевал против Вооруженных Сил Украины и других военных подразделений в период проведения АТО", – говорится в сообщении прокуратуры.

Подозрение сообщено по ч. 3 ст. 110-2 УК Украины – депутата подозревают в финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения и свержения конституционного строя, изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, совершенных по предварительному сговору группой лиц, из корыстных побуждений.

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На данный момент местоположение подозреваемого не установлено, он объявлен в розыск.

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Напомним, на Донбассе боевики ибез обстрелов продолжают нарушать перемирие. Украинские военные зафиксировали, как противник обустраивает свои позиции, что запрещено последними договоренностями в Минске.

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депутаты боевики восток война на востоке Украины
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