В Донецкой области мужчина подорвался на кладбище

В Верхнеторецком Донецкой области во время уборки на кладбище произошел взрыв. В результате погиб мужчина. Его жена, которая была рядом, не пострадала.
Об этом сообщили в МВД.
С кладбища эвакуировали людей, территорию обследовали специалисты. По предварительным данным взрывотехников, на месте сработало самодельное взрывное устройство.
Данные внесли в Единый реестр досудебных расследований. Теперь полиция будет выяснять, откуда на кладбище взялась взрывчатка.
Напомним, ранее во временно оккупированном Донецке произошел взрыв в высотке на улице Челюскинцев.Рвануло на третьем этаже. В огне погибли два человека.
Кроме того, в Херсонской области во двор депутата горсовета бросили гранату. Во время взрыва семья заявителя находилась внутри жилища.