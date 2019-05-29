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В Донецкой области мужчина попал в ловушку мошенника и лишился почти 50 тысяч гривен

29 мая, 17:00

Злоумышленник представился работником финансовой инспекции

Фото: Pixabay

Житель Донецкой области попал в ловушку мошенников и лишился почти 50 тысяч гривен. Об этом сообщила пресс-служба Покровского отдела полиции Донецкой области.

Выяснилось, что пострадавшему позвонил незнакомец и назвался представителем государственной финансовой инспекции. Он сообщил, что пострадавшему вернут деньги, потраченные им год назад на медицинские препараты. Также ему якобы выплатят страховку за то, что фармацевтическая фирма, в которой он делал заказ, оказалась фейковой. В общем незнакомец пообещал вернуть 100 тысяч гривен.

"Инспектор" сообщил, что ему необходимо будет лишь заплатить процент от возвращенной суммы "за оформление документов" и дал реквизиты банковского счета.

Через несколько дней после "оплаты услуг" мошенник снова позвонил и сказал, что теперь мужчине необходимо рассчитаться за "услуги нотариуса", а затем "за вызов инкассаторов, которые привезут деньги".

Так продолжалось несколько недель, в течение которых местный житель перечислил 49,5 тысяч гривен, думая, что неизвестный скоро выполнит свое обещание и вернет обещанные деньги.

"После очередного телефонного разговора с "представителем фининспекции", который вновь озвучил новую причину для перевода денег, житель Покровска рассказал всю эту историю своему родственнику, который сразу понял, что это дело рук мошенников и посоветовал немедленно обратиться в полицию", – сообщили в пресс-службе.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до трех лет ограничения свободы.

Напомним, в Украину возвращается и более простая, знакомая еще с 90-х годов прошлого столетия, схема обмана. В Киеве неизвестные подходят к людям с просьбой позвонить. Но как только мобильный оказывается в их руках, воры убегают. Насколько доверчивы прохожие в столице, проверил корреспондент "Сегодня":


Кроме этого, в Николаеве правоохранители задержали мошенника, который выманил у пенсионерки 900 тысяч гривен. Мужчина действовал по известной схеме – позвонил женщине и сообщил, что ее дочь попала в аварию. Чтобы спасти пострадавшую, он попросил у старушки деньги.


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Тег деньги, кража, Донбасс, мошенник, аферист

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Источник:

Нацполиция

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