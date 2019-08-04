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В Донецкой области на взятке погорел чиновник

Сегодня, 19:09

 Мужчина собирал «дань» с частных предпринимателей

Фото: СБУ

Фото: СБУ

В Донецкой области на взятке погорел чиновник https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%B2%D0%B7%D1%8F%D1%8C%D0%BA%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%B2%D0%B7%D1%8F%D1%8C%D0%BA%D0%B0 Донбасс  Мужчина собирал «дань» с частных предпринимателей

В Краматорске сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке исполняющего обязанности начальника одного из городских управлений образования. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как выяснилось, чиновник вымогал "откаты" от местных частных предпринимателей, которые занимались строительными и ремонтными работами. В частности, он брал взятки за право участия в тендере и обещал давать тем фирмам самые большие заказы.

"Оперативники спецслужбы задокументировали факт вымогательства злоумышленником взятки от коммерсанта за заключение договоров на капитальный и текущий ремонт детсадов и школ в Краматорске. За это он хотел получить "бонус" в размере 5-10% от общей стоимости выполненных работ", – рассказали в СБУ.

Правоохранители задержали чиновника в служебном кабинете при получении 25 тысяч гривен – второй части взятки. Общая ее сумма составляла 38 тысяч гривен.

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"В рамках открытого уголовного производства решается вопрос о сообщение фигуранту дела о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины", - отметили в СБУ.

Напомним, не так давно в Черкассах сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили депутата местного областного совета в вымогательстве взятки у бизнесмена. 

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Ранее мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток

При этом в Международной антикоррупционной организации Transparency International отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации. 

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образование взятка СБУ краматорск разоблачение Донецкая область

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