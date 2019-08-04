В Донецкой области на взятке погорел чиновник

В Краматорске сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке исполняющего обязанности начальника одного из городских управлений образования. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Как выяснилось, чиновник вымогал "откаты" от местных частных предпринимателей, которые занимались строительными и ремонтными работами. В частности, он брал взятки за право участия в тендере и обещал давать тем фирмам самые большие заказы.
"Оперативники спецслужбы задокументировали факт вымогательства злоумышленником взятки от коммерсанта за заключение договоров на капитальный и текущий ремонт детсадов и школ в Краматорске. За это он хотел получить "бонус" в размере 5-10% от общей стоимости выполненных работ", – рассказали в СБУ.
Правоохранители задержали чиновника в служебном кабинете при получении 25 тысяч гривен – второй части взятки. Общая ее сумма составляла 38 тысяч гривен.
"В рамках открытого уголовного производства решается вопрос о сообщение фигуранту дела о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины", - отметили в СБУ.
Напомним, не так давно в Черкассах сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили депутата местного областного совета в вымогательстве взятки у бизнесмена.
Ранее мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток.
При этом в Международной антикоррупционной организации Transparency International отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации.
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