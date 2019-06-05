В Донецкой области на взятке погорел следователь Нацполиции

Полицейский при задержании пытался сбежать и совершил ДТП

В Донецкой области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке следователя отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта Главного управления Национальной полиции в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как выяснилось, полицейский требовал от жителя Дружковки 2 тысячи долларов. За эти деньги чиновник обещал не привлекать мужчину к уголовной ответственности за совершение ДТП. Копа-взяточника задержали на одной из улиц Краматорска после получения очередной части взятки в размере 40 тысяч гривен. Во время задержания мужчина сопротивлялся, пытался сбежать и совершил ДТП.

"Решается вопрос об объявлении полицейском о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, и избрании меры пресечения", – рассказали в СБУ.

Ранее мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток.

При этом в Международной антикоррупционной организации Transparency International отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации.

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