В Донецкой области на взятке погорела первый заместитель ГУ Госгеокадастра

В Краматорске в вымогательстве и получении взятки разоблачили первого заместителя начальника Главного управления Госгеокадастра в Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Как выяснилось, 34-летняя чиновник вымогала и получила от 35-летнего мужчины 1200 долларов США. За эти деньги она пообещала ему согласовать документацию, связанную с оформлением собственности на земельные участки. Женщину задержали 30 июля во время получения взятки.
"В настоящее время женщина задержана в порядке ст. 208 УПК Украины, решается вопрос об уведомлении подозрения в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим соответствующее положение, соединенное с вымогательство неправомерной выгоды) УК Украины, и избрания меры пресечения в виде содержания под стражей", – рассказали в пресс-службе и отметили, что досудебное расследование продолжается.
Ранее мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток.
При этом в Международной антикоррупционной организации Transparency International отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации.
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