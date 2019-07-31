Фото: Прокуратура Донецкой области

В Донецкой области на взятке погорела первый заместитель ГУ Госгеокадастра https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%B2%D0%B7%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0,%20%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%B2%D0%B7%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0,%20%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C 2019-07-31T08:30:00+03:00 Донбасс Женщина требовала от мужчины 1200 долларов США

В Краматорске в вымогательстве и получении взятки разоблачили первого заместителя начальника Главного управления Госгеокадастра в Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Как выяснилось, 34-летняя чиновник вымогала и получила от 35-летнего мужчины 1200 долларов США. За эти деньги она пообещала ему согласовать документацию, связанную с оформлением собственности на земельные участки. Женщину задержали 30 июля во время получения взятки.

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Фото: Госгеокадастр

"В настоящее время женщина задержана в порядке ст. 208 УПК Украины, решается вопрос об уведомлении подозрения в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим соответствующее положение, соединенное с вымогательство неправомерной выгоды) УК Украины, и избрания меры пресечения в виде содержания под стражей", – рассказали в пресс-службе и отметили, что досудебное расследование продолжается.

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Ранее мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток.

При этом в Международной антикоррупционной организации Transparency International отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации.

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