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В Донецкой области на взятке погорели двое полицейских

Сегодня, 07:39

Правоохранителей задержали на рабочем месте при получении первой части взятки

Фото: СБУ
Фото: СБУ.
В Донецкой области на взятке погорели двое полицейских //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/473/01d/5c947301d351f.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/473/01d/5c947301d351f.jpeg Донбасс Правоохранителей задержали на рабочем месте при получении первой части взятки

В Донецкой области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке начальника сектора превенции и его подчиненную – инспектора ювенальной превенции одного из райотделов Нацполиции Мариуполя. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как выяснилось, полицейские требовали от местной жительницы 20 тысяч гривен. За эти деньги они обещали не привлекать ее несовершеннолетнего сына к административной ответственности за нарушение общественного порядка. Преступников задержали на рабочем месте при получении первой части взятки в размере 15 тысяч гривен.

"Решается вопрос о сообщение фигурантам дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия", - добавили в СБУ.

Ранее мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток

При этом в Международной антикоррупционной организации Transparency International отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации. 

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Тег взятка, СБУ, задержание, вымогательство, полицейские, Донецкая область

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