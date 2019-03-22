В Донецкой области на взятке погорели двое полицейских

Правоохранителей задержали на рабочем месте при получении первой части взятки

Фото: СБУ.

В Донецкой области на взятке погорели двое полицейских //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/473/01d/5c947301d351f.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/473/01d/5c947301d351f.jpeg 2019-03-22T07:39:00+02:00 Донбасс Правоохранителей задержали на рабочем месте при получении первой части взятки

В Донецкой области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке начальника сектора превенции и его подчиненную – инспектора ювенальной превенции одного из райотделов Нацполиции Мариуполя. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как выяснилось, полицейские требовали от местной жительницы 20 тысяч гривен. За эти деньги они обещали не привлекать ее несовершеннолетнего сына к административной ответственности за нарушение общественного порядка. Преступников задержали на рабочем месте при получении первой части взятки в размере 15 тысяч гривен.

"Решается вопрос о сообщение фигурантам дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия", - добавили в СБУ.

Ранее мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток.

При этом в Международной антикоррупционной организации Transparency International отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации.

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