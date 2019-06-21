В Донецкой области копы "накрыли" наркопритон

Наркотики изготавливали и употребляли в жилом доме











В Донецкой области правоохранители разоблачили наркопритон в жилом доме. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.

Наркопритон обнаружили в доме одного из жителей Магушского района. По словам мужчины, давал в пользование свой дом знакомым, которые изготавливали там первентин. В качестве оплаты за "аренду" гости угощали хозяина дома наркотиком.

В доме копы нашли и изъяли шприц с остатками белой жидкости, емкость с растениями мака, пустые коробки из-под наркосодержащих препаратов, каннабис и посуду для приготовления наркотика с его остатками. Все изъятое направили на экспертизу.

"По данному факту открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 317 Уголовного кодекса Украины "Организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов" и по ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта)", - рассказали в полиции и отметили, что злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Киевской области молодая женщина устроила наркопритон в квартире. Полицейские во время обыска обнаружили не только рабочий "инвентарь", но и "гостей" под действием наркотиков.

А в Одесской области правоохранители ликвидировали наркопритон в арендованной квартире.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Донецкой области копы "накрыли" наркопритон". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"