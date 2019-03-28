В Донецкой области обнаружили тайник с оружием и боеприпасами

Схрон нашли в заброшенном здании завода

Фото: ГУНП в Донецкой области.

В Донецкой области обнаружили тайник с оружием и боеприпасами //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/cc5/ae0/5c9cc5ae03c4a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/cc5/ae0/5c9cc5ae03c4a.jpg 2019-03-28T15:12:00+02:00 Донбасс Схрон нашли в заброшенном здании завода

В Красногоровке правоохранители обнаружили тайник с оружием и боеприпасами. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой области.

Схрон нашли во время оперативно-профилактической отработки города в заброшенном здании бывшего завода. В общем взрывотехники изъяли 4 гранаты Ф-1, 2 гранаты РГМ, противотанковую мину, ручной противотанковый гранатомет и более сотни патронов.









"Факт зарегистрирован в журнале Единого учета заявлений и сообщений граждан о правонарушениях и других событиях Марьинского отделения полиции", – рассказали в полиции.

Ранее тайник с военными средствами поражения обнаружили сотрудники СБУ в Херсонской области.

Напомним, не так давно в прифронтовом городе Новотроицком сотрудники полиции и Службы безопасности Украины обнаружили в одном из заброшенных домов крупный арсенал боеприпасов.

Также мы сообщали о том, как в Мариуполе Донецкой области стражи порядка обнаружили тайник с оружием, которое было украдено из воинской части в Крыму во время аннексии полуострова.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Донецкой области обнаружили тайник с оружием и боеприпасами". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.