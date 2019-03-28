В Донецкой области обнаружили тайник с оружием и боеприпасами
Схрон нашли в заброшенном здании завода
В Красногоровке правоохранители обнаружили тайник с оружием и боеприпасами. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой области.
Схрон нашли во время оперативно-профилактической отработки города в заброшенном здании бывшего завода. В общем взрывотехники изъяли 4 гранаты Ф-1, 2 гранаты РГМ, противотанковую мину, ручной противотанковый гранатомет и более сотни патронов.
"Факт зарегистрирован в журнале Единого учета заявлений и сообщений граждан о правонарушениях и других событиях Марьинского отделения полиции", – рассказали в полиции.
Ранее тайник с военными средствами поражения обнаружили сотрудники СБУ в Херсонской области.
Напомним, не так давно в прифронтовом городе Новотроицком сотрудники полиции и Службы безопасности Украины обнаружили в одном из заброшенных домов крупный арсенал боеприпасов.
Также мы сообщали о том, как в Мариуполе Донецкой области стражи порядка обнаружили тайник с оружием, которое было украдено из воинской части в Крыму во время аннексии полуострова.
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