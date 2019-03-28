Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
27,08
30,5
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Донбасса

В Донецкой области обнаружили тайник с оружием и боеприпасами

Сегодня, 15:12

Схрон нашли в заброшенном здании завода

Фото: ГУНП в Донецкой области
Фото: ГУНП в Донецкой области.
В Донецкой области обнаружили тайник с оружием и боеприпасами //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/cc5/ae0/5c9cc5ae03c4a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/cc5/ae0/5c9cc5ae03c4a.jpg Донбасс Схрон нашли в заброшенном здании завода

В Красногоровке правоохранители обнаружили тайник с оружием и боеприпасами. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой области.

Схрон нашли во время оперативно-профилактической отработки города в заброшенном здании бывшего завода. В общем взрывотехники изъяли 4 гранаты Ф-1, 2 гранаты РГМ, противотанковую мину, ручной противотанковый гранатомет и более сотни патронов.

"Факт зарегистрирован в журнале Единого учета заявлений и сообщений граждан о правонарушениях и других событиях Марьинского отделения полиции", – рассказали в полиции.

Ранее тайник с военными средствами поражения обнаружили сотрудники СБУ в Херсонской области. 

Напомним, не так давно в прифронтовом городе Новотроицком сотрудники полиции и Службы безопасности Украины обнаружили в одном из заброшенных домов крупный арсенал боеприпасов.

Также мы сообщали о том, как в Мариуполе Донецкой области стражи порядка обнаружили тайник с оружием, которое было украдено из воинской части в Крыму во время аннексии полуострова.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег завод, боеприпасы, тайник, Донецкая область, Красногоровка, схрон

Вы сейчас просматриваете новость " В Донецкой области обнаружили тайник с оружием и боеприпасами". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Херсонской области СБУ накрыла тайник с оружием и боеприпасами

14 марта, 14:34

Схрон мужчина устроил на территории своего домохозяйства

В Тернополе уборщица нашла сумку, набитую патронами

12 марта, 13:14

Полицейские насчитали 126 патронов различного калибра к различным видам нарезного оружия

На Донбассе правоохранители накрыли тайник с взрывчаткой и боеприпасами

26 января, 11:49

Схрон обнаружили на чердаке нежилого дома

В селе под Мелитополем обнаружили схрон боеприпасов

12 декабря 2018, 13:41

Были найдены десятки гранат и взрывчатка

Андрей Губин бросил работу и переехал в Таиланд с возлюбленной

Татьяна Лазарева и Михаил Шац расстались

Вкрутили девять шурупов, вставили пластину: Билана прооперировали

Лечащий врач Юлии Началовой назвал причину ее смерти

Коллеги Юлии Началовой рассказали, как на самом деле жила певица

В США оценили шансы России пробить сухопутный коридор в Крым

В России рассказали о глобальном провале Кремля

Комаровский рассказал, как защитить себя от рака

Даже голодным нельзя есть в сыром виде эти 5 продуктов

В России решили отказаться от создаваемых в Днепре ракет
Загрузка...

Израиль и Голанские высоты: Трамп создал опасный для Украины прецедент

Вчера, 07:39

Может ли решение президента США признать аннексию Голанских высот сказаться на ситуации с оккупированным Крымом

Монетизация льгот запутала украинцев: факты и цифры

Вчера, 07:00

Власти добавили денег 8,7 млн пенсионеров. Но довольны не все

За долги по коммуналке могут забрать жилье: правда ли это и что нужно знать

26 марта, 07:51

Квартиру могут забрать только в том случае, если задолженность превышает 83 тыс. грн

Переход на летнее время: Украина будет переводить часы еще два года

26 марта, 07:19

Украина, как и Евросоюз, будет менять время еще минимум два года — до 2021 года

Потап пришел на мероприятие с бывшей женой и игнорировал Настю

Смертельная болезнь и самоубийство «товарища Сухова» Кузнецова

Анастасия Заворотнюк стала мамой в третий раз