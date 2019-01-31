В Донецкой области ограбили детский сад

Грабитель унес пять тысяч гривен, которые собирали всем миром для заболевшей сотрудницы

В Донецкой области ограбили детский сад 2019-01-31T17:13:00+02:00 Донбасс Грабитель унес пять тысяч гривен, которые собирали всем миром для заболевшей сотрудницы

Детский сад ограбили в Краматорске Донецкой области. Неизвестный попал в помещение через окно ночью, когда никого не было. В результате происшествия – поврежденное окно, беспорядок в спальне, и пропажа пяти тысяч гривен. Деньги собирали на лечение сотрудницы.

"Все разбросано – бумажки, ящики. Ну и денег, естественно не было. Это какой цинизм вообще, я не знаю, опустится – залезть в сад", – говорит Ирина Обухова воспитательница детсада № 92 "Алые паруса".

Сегодня здесь снова играют дети. Окно починили родители. Кроме этой группы, злоумышленник побывал еще в одной. Но там "нажиться" было почти нечем. Грабитель взял из ящика сто гривен – и убежал.

Кроме следов на снегу – никаких доказательств. Отпечатков пальцев не нашли. Вероятно, он был в перчатках. Местный сторож той ночью ничего не заметил. Это и усложнило поиск злоумышленника.

"Собака след взяла, но к конкретному адресу не привела. Если бы сразу выехала группа, возможно бы еще могли где-то заметить злоумышленника", – говорит Валерия Осипец инспектор мониторинга Краматорского отдела полиции.

По факту кражи в детском саду правоохранители проводят следственные действия.

Ранеев Харькове суд вынес приговор мужчине, который ограбил двух девушек-подростков: ближайшие семь с половиной лет он проведет за решеткой.

А в Киеве полиция задержала грабителя, напавшего на 18-летнего студента. При этом злоумышленник всего пару месяцев до этого вышел из мест лишения свободы.

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