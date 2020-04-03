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В Донецкой области подтвердили восьмой случай COVID-19

3 апреля, 12:08

Руслан Ровик

Случай инфекции подтвердили у женщины из Мариуполя

В Донецкой области подтвердили восьмой случай инфицирования коронавирусом – у женщины из Мариуполя.

Об этом заявил глава областной государственной администрации Павел Кириленко в своем Facebook.

"В Мариуполе (это уже шестой подтвержденный случай в приморском городе). 46-летняя женщина контактировала с больными, у которых также диагностировали наличие коронавируса. Состояние больной близкое к удовлетворительному", – написал он.

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Стоит добавить, что за сутки в городе зафиксировали один случай COVID-19. Все инфицированные находятся в больнице под наблюдением, тяжелых случаев нет.

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Кроме того, центры первичной медико-санитарной помощи ведут наблюдение за 36 лицами, которые контактировали с пациентами с подозрением и больными COVID-19, а также за 134 людьми, прибывшими из-за границы.

Напомним, ранее мы публиковали карту инфицирования COVID-19 по регионам.

Для предотвращения распространения COVID-19 Кабинет министров 25 марта ввел режим чрезвычайной ситуации по всей Украине, также до 24 апреля в стране продлили карантин.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Донбасс Мариуполь Донецкая область коронавирус

Источник: Сегодня

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