В Донецкой области полицейские задержали банду наркоторговцев

Ранее судимые мужчины занимались сбытом метадона и метамфетамина









В Константиновке правоохранители задержали группировку дилеров, которые занимались сбытом тяжелых наркотиков в городе. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области.

В состав банды входили пятеро ранее судимых мужчин. Они продавали метадон и метамфетамин. Канал сбыта наркотиков организовал 43-летний местный житель, который ранее отбывал наказание за аналогичные преступления. Он сплотил вокруг себя дилеров. Преступники действовали по следующей схеме: лидер банды принимал заказы, а курьеры доставляли "товар" покупателям.

"Ранее судимые злоумышленники знали методах работы полиции, поэтому при сделках принимали меры конспирации и тактику запугивания. При себе имели оружие", – рассказали в полиции.

Отметим, что для разоблачения банды полицейские провели целую операцию. В частности, оперативники провели несколько этапов оперативных закупок "товара", а финалом стала спецоперация по задержанию всех членов преступной группы. Главарь банды пытался сбежать и применить оружие, но его задержали.

"Открыто уголовное производство по ч.2 ст.307 Уголовного кодекса Украины (сбыт наркотических средств и психотропных веществ. Продолжается досудебное расследование", – рассказали в полиции.

Напомним, в Одесской области будут судить 76-летнюю жительницу Кривого Рога Днепропетровской области, которая на пенсии решила поработать наркокурьером.

Также сообщалось, что в столице задержали группу наркодилеров, которые оказались причастными к убийству человека.

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